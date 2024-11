Mi navegador por defecto, Vivaldi, hace tiempo que tiene una opción para hibernar pestañas en segundo plano. También puede hacerlo automáticamente en un tiempo auto o de 1 a 6 horas, pero el caso es que hiberna pestañas para ahorrar energía y recursos. Chrome, Edge y otros navegadores las envían a la cama tras una hora de inactividad, y lo mismo hace Firefox si se tiene browser.tabs.unloadOnLowMemory de about:config en false — por defecto lo está.

Ahora bien, el comportamiento Firefox es diferente al de los navegadores con base Chromium. Los que usan el motor que desarrolla Google las hibernan tras un tiempo de inactividad, mientras que el navegador del panda rojo, algo que se entiende mejor si se le presta atención al nombre del ajuste, descarga las pestañas cuando la memoria está saturada. Dicho de otro modo, también las hibernará, pero sólo si la memoria RAM lo necesita.

Poner a dormir pestañas por separado es otro cantar. Los navegadores con base Chromium no ofrecen esta posibilidad, y la versión estable de Firefox tampoco. Sí hay una opción nueva en Firefox Nightly, en donde se prueban las novedades con dos meses de antelación.

Descargar pestañas en Firefox Nightly

Esta opción ha aparecido en Firefox 134, actualmente en el canal Nightly, y lo ha hecho sin activar nada especial en about:config. Tal y como muestra la imagen de cabecera, si hacemos clic secundario en una pestaña abierta, el menú contextual ahora incluye una opción «Unload Tab» que lo que hace es «descargar» esa pestaña. Eso que al español se traduce como descargar no es bajar el archivo, sino deshacer la carga, lo que también se conoce como hibernar.

La hibernación se puede hacer en pestañas activas y las que están en segundo plano. Si la hacemos en la que estamos, la hibernará y pasará a otra que esté abierta. Si lo hacemos en una que esté en segundo plano, en el momento de escribir este artículo no veremos nada.

Pero quizá lo mejor es que esto no vale para sólo una pestaña. Si pulsamos Ctrl + clic en varias pestañas, las seleccionará y nos permitirá hibernar el grupo de pestañas. Sorprende que Vivaldi no ofrezca esta opción, y ahora que la he visto me pica el gusanillo.

Firefox 134 llegará en diciembre y lo hará, si no dan marcha atrás, con esta y otras funciones como la mejora en la gestión de perfiles.