Si tengo que ser honesto, y suelo serlo, para mí el mejor PIP de los navegadores web existentes es el de Firefox. Mi navegador por defecto es Vivaldi, base Chromium, y aunque su Pop Out, como han llamado a su picture-in-picture, cuenta con funciones que no vemos en Chrome, creo que sigue estando por detrás de la propuesta de Firefox. Aunque parezca una tontería, el navegador del panda rojo permite poner la ventana de su PIP a pantalla completa, y el por qué usarlo así es cuestión de gustos. A mí me gusta.

En la última build de la versión Nightly ha aparecido una opción en el apartado Firefox Labs que puede resultar interesante… o no. Eso depende de cada uno y de cómo use la opción de los vídeos flotantes. Dicha función hace lo siguiente: estamos en YouTube o cualquier otro servicio de vídeo compatible con PIP, cambiamos de pestaña y automáticamente aparece el vídeo flotando. Es decir, entiende que queremos seguir viendo el vídeo y nos ofrece la posibilidad. Si volvemos a la pestaña de, en este caso, YouTube, la ventana flotante deja de flotar y se pone en su sitio.

Cómo activar esta opción de Firefox

Para activar la opción y así poder saber si nos interesa o no, lo único que hay que hacer es lo que se ve en la captura de cabecera, que es definitoria por sí misma: abrimos Ajustes/Firefox Labs y en el apartado «Browsing», marcamos la casilla que en el momento de escribir este artículo aparece como «Picture-in-Picture: auto-open on tab switch». No es necesario reiniciar el navegador ni nada. Y lo que veremos también está en la captura: estando en YouTube, hago clic para volver a los ajustes y el vídeo aparece flotando.

Pero creo que aún tiene algunas cosas por pulir:

No recuerda dónde hemos dejado la ventana y siempre la abre en el medio. ¿Es esto lo mejor y lo que queremos? En mi caso, no. Si el vídeo está en el medio tapará lo que quiera que haya en la nueva pestaña. Creo que si la primera vez la movemos a un lado, debería recordar esa posición. Aunque esto es una opinión personal.

Si cerramos la pestaña nueva, no vuelve a poner el vídeo en su sitio. Sencillamente se queda flotando. También es algo que no me gusta personalmente, pero puede que para otros sea el mejor comportamiento.

Opinión del editor

Esta función que están probando en Firefox Nightly me deja un poco, no sé, con dudas. Suponiendo que arreglarán los dos puntos anteriores, ¿quiero que cuando cambie de pestaña aparezca el vídeo flotando? Creo que sí es una buena idea. Lo que me hace dudar es que es un comportamiento que no siempre querré ver. Por ejemplo, supongamos que el vídeo en cuestión es un podcast, que los hay en YouTube, o un tutorial en el que voy a basar un artículo para LXA, y me es suficiente con escucharlo. ¿Para qué quiero el vídeo molestando?

Ahora mismo, la gestión de esto no es la más sencilla. Una opción es hacer clic sobre la ventana del navegador. El vídeo flotante pasará a estar en segundo plano, o por lo menos así ha sido en mis pruebas. Si existe un escritorio para Linux en el que esto no es una posibilidad, también se puede mover la ventana a un borde en el que tape muy poco del navegador.

En definitiva, es una opción que puede resultar útil por ser cómoda. Pero de momento está en el «laboratorio» y en la versión Nightly de Firefox. Esto lo digo porque es una prueba, y estas cosas pueden llegar a la versión estable en cuestión de semanas, meses o podríamos no verla nunca. Sea como sea y decidan lo que decidan, yo sigo manteniendo que para mí el Picture-in-Picture del navegador del panda rojo es el mejor de todos, y esta función, que es optativa, aún lo hará destacar más sobre el resto.