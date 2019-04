Firefox prueba función para bloquear notificaciones por defecto

Es curioso como se presentan a veces las cosas. Acababa de entrar a CNET para leer una noticia y también me he encontrado con el ejemplo perfecto para explicarla. Y es que, como habréis podido comprobar, además de los ya molestos avisos de las cookies de las webs, ya hace un tiempo que estamos viendo otros avisos. Se trata de una novedad que, si no me equivoco, viene de una opción que implementó Apple en su Safari hace varios años. Mozilla, en su intento por proteger nuestra privacidad y evitarnos molestias, ya está trabajando en una solución que Firefox empezará a probar del próximo 15 al 29 de abril.

Esto es algo en lo que también está trabajando Google para su Chrome. Y es que, según un estudio realizado por Mozilla, el 97% de las veces que vemos este tipo de notificaciones le decimos que no queremos que nos notifique de nada. Estas notificaciones pueden estar bien en algunas webs que contengan calendarios o por ejemplo en YouTube, para que nos avise de que nuestro YouTuber favorito ha subido un nuevo vídeo. Pero, para la gran mayoría de usuarios, estas notificaciones no nos sirven de nada en muchas webs.

Firefox trabaja para reducir las molestias de las notificaciones de webs

En el caso de Firefox, Mozilla ha estado probando una función que bloquea todas las peticiones de notificaciones hasta que el usuario hace clic o escribe algo en la web en cuestión. Por otra parte, Google no lo tiene tan claro y trabaja en muchas ideas, entre las que está renegociar su compromiso con las webs antes de permitir la solicitud.

Los que ya estéis usando Firefox 66 y hayáis activado el bloqueo de la reproducción automática de contenido multimedia entenderéis perfectamente la opción que Mozilla considera como la mejor de todas: veremos un icono que nos indicará que una web es compatible con las notificaciones, pero un pequeño icono no se puede comparar a las notificaciones actuales. Si es esto lo que implementan en el futuro, en Firefox 66+ veremos hasta 4 iconos: la “i” desde la que podremos ver la información de una web, el bocadillo (o lo que añadan) que nos avisa de que una web es compatible con las notificaciones y si las tenemos activadas o no, el del bloqueo de la reproducción automática para una web y el candado que nos avisa de si una web es segura.

Sin lugar a dudas, que Mozilla y Google estén trabajando en esto son buenas noticias. Sólo puedo decir que espero que consigan dar con la mejor solución y que lo hagan lo más pronto posible.