Firefox prepara cambios visuales. Hay usuarios que se lo han pedido, y Mozilla está respondiendo. Entre lo que se está cociendo, al menos dos novedades que saltarán a la vista, ambas en lo que se muestra al abrir una nueva pestaña: podremos elegir fondos de pantalla para conseguir algo como lo de la captura de cabecera, y también será posible activar un widget de meteorología, algo que por lo menos en mi caso no he podido comprobar.

Ambas opciones se pueden probar desde la página about:config de Firefox, también conocida como la de configuración avanzada. Para poder ver los fondos de pantalla, hay que acceder a dicha configuración, buscar browser. newtabpage. activity-stream. newtabWallpapers. enabled y cambiarlo a «true». Una vez hecho, no requiere reinicio, abrimos una nueva pestaña, algo que podemos hacer con Ctrl + T o haciendo clic en el símbolo de suma y eso sería todo.

Firefox prepara retoques visuales

Por defecto no se ve nada, pero al hacer clic en la rueda dentada veremos algo como lo siguiente:

En la parte superior de las opciones hay varios fondos de pantalla a elegir. En estos momentos hay seis opciones, pero no se pueden añadir personalizados. Quizá en el futuro.

El widget del tiempo es lo que no he podido probar. En este enlace del blog de Mozilla explican que hay que ir a la configuración avanzada y activar tanto browser.newtabpage.activity-stream.showWeather como browser.newtabpage.activity-stream.system.showWeather. Cuando lo he hecho yo, primero he visto en la parte superior izquierda un aviso de que el tiempo no estaba disponible en la actualidad, pero se me ha actualizado el navegador y ahora no veo ni ese mensaje. Lo que están preparando se ve así:

Hasta que no lancen todo esto en una versión estable no podremos saber exactamente cómo quedarán las nuevas pestañas, pero se espera que no llegue ni se acerque a mostrar algo tan cargado como lo que vemos en Microsoft Edge.

Actualmente, Firefox 126 es la versión estable más actualizada, y todos estos cambios se están probando en Firefox 128.