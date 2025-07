Firefox Nightly ya soporta compartir enlaces con texto seleccioando

Aunque Brave está en contra porque piensan que no es lo mejor para la privacidad, es una función que a mí sí me gusta. Estoy hablando de compartir enlaces con el texto seleccionado, lo que hace que, una vez abiertos, se muestre justo en el punto en donde está el texto, y esté éste resaltado. Hace 9 meses desde que Mozilla empezó a soportar esta función, y la última versión de Firefox Nightly ha ido más allá y ha empezado a ofrecer soporte completo.

Si os fijáis en la captura de cabecera, al seleccionar un texto y hacer clic derecho, aparece una nueva opción «Copiar enlace al texto seleccionado». Este enlace, al compartirlo, se comporta como acabamos de explicar. Bajo el capó, copia el enlace de la página web, le añade una almohadilla (#) que actuaría de ID, luego «:~:text=» y finalmente el texto a buscar. Si el navegador de destino lo soporta, pues todos no lo hacen, abrirá la página, se desplazará al texto y lo resaltará.

Firefox Nightly añade una función… ¿que perjudica la privacidad?

Que nos den opciones no está mal, como tampoco lo está explicar todas sus implicaciones. Brave explicaba que, al compartir un enlace con el texto por parámetro, un proveedor de Internet, por ejemplo, podíra averiguar información sobre nosotros. Si pasamos un artículo y en el los parámetros aparece la palabra «cáncer», el operador puede saber que algo pasa. Brave decidió no soportar esto y eliminar la función, no dando así oportunidad de decidir a los usuarios por su seguridad.

Explicado esto, yo opino que no está de más, insistiendo en que no es lo mejor para la privacidad. Yo lo he usado en conversaciones sobre deporte con conocidos, o para pasar información sobre cómo hacer algo. Pero tengo muy en cuenta lo que dice Brave.

En cualquier caso, es una función que están probando en la versión Nightly, disponible aquí. Si llega a la estable o no es algo que descubriremos con el paso del tiempo.