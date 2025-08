Firefox Nightly ya permite personalizar la imagen de los perfiles

Estos días estoy pensando en volver a Firefox, pero es que Vivaldi me tiene bien enganchado. El motivo no es otro que las opciones que ofrece, y entre lo que no puedo vivir está la posibilidad de poner dos pestañas en vista dividida. El navegador del panda rojo se está quedando atrás en cuanto a personalización, pero en Firefox Nightly se dan pequeños pasos para que el usuario vaya dejando las cosas a su gusto.

Recientemente, Mozilla ha publicado las últimas novedades de Nightly, y la más destacada es la que veis en la captura de cabecera: cuando se crea un perfil, ahora es posible personalizar la imagen que aparecerá junto a él. Sin esta novedad, la imagen que veíamos no pasaba de un icono a elegir entre varios que se nos ofrecían. Una pequeña diferencia, pero que puede venir bien en caso de compartir equipo.

Firefox Nightly y los diferentes perfiles

Los perfiles están pensados para separar la actividad y el uso. Por ejemplo, podemos tener uno para uso personal y otro para laboral. Pero la posibilidad de añadir imágenes personalizadas viene mejor si el los perfiles son para diferentes personas. Una imagen personal puede dejar claro de quién es cada uno. Pero cuidado: no hay que olvidar que se puede cambiar de uno a otro sin que pida contraseña.

Para poner una imagen a un perfil sólo hay que:

Hacer clic en la hamburguesa, luego en Perfiles y dentro en Nuevo perfil. En la ventana que aparece, elegimos un nombre y un color. En la imagen circular, hacemos clic en Editar. Por último, seleccionamos la imagen.

Así de sencillo. Básicamente es lo mismo que antes, pero ahora hay una opción más que permite personalizar la imagen.

Si os preguntáis cuándo llegará esto a la versión estable, no se sabe. Lo que prueban en Nightly no siempre llega a la versión estable, pero esta creo que sí llegará dentro de algunas semanas.