Vaya semanita deben estar viviendo en Mozilla. Primero presentan nuevo CEO, luego, o prácticamente en la misma noticia, informan que se centrarán en hacer de Firefox un navegador basado en IA, más tarde escuchan las quejas de los usuarios y ya tenemos nuevo capítulo en este culebrón, todo en menos de una semana. Intentando calmar los ánimos, desarrolladores de Mozilla han publicado nueva información en redes sociales como X y Mastodon.

Lo primero y el resumen de dicha información es que ese futuro Firefox llegará con lo que de momento se conoce como «interruptor para matar la IA» (AI kill switch), aunque cuando esté disponible tendrá otro nombre, si es que tiene alguno. La idea es que todas las funciones de IA sean opt-in, es decir, que habrá que activarlas manualmente, pues no estarán activadas por defecto. Como habría diferentes funciones de IA y quitarlas una a una sería complicado, ese botón del que hablan las desactivaría todas de golpe.

Firefox no activará la IA por ti

Una vez activado ese interruptor, las funciones de IA no volverán a aparecer. Aunque los desarrolladores de Mozilla dicen que esto deja las cosas bien claras, a mí me surgen dudas, como ¿qué pasa si quiero volver a activarlas? Por lo que entiendo, lo que quieren decir es que si le damos a ese botón, el navegador no nos dará la tabarra con ventanas emergentes y demás, pero sí será posible activarlas de nuevo desde los ajustes. De no ser así, tranquilos, que ya investigaremos en LXA y explicaremos cómo hacer el camino de vuelta, por si alguien quiere.

La versión estable más reciente de Firefox es la v146, y respondiendo a algunos comentarios, se menciona que ese «kill-switch» debería aparecer en Firefox 148. Actualmente, Firefox Nightly ya está en esa versión y por lo menos yo no encuentro nada parecido a ese interruptor. Lo que sí parece claro es que se están dando prisa para llegar a ese Firefox basado en IA, tanto como que dentro de dos meses deberíamos tener disponible una opción para desactivarla.

Queda por ver mucho de esta historia, empezando por cómo se implementa esa IA y si realmente es útil.