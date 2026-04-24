Firefox experimenta con el bloqueador de anuncios de Brave

Firefox se ha negado siempre a usar un bloqueador de anuncios por defecto. Los ingresos de Mozillla dependen mucho de Google, y la compañía del buscador más usado del mundo no lo ve con muy buenos ojos. Otros navegadores como Vivaldi, Helium y Brave sí añaden algo, y Firefox podría hacerlo en el futuro. Es algo con lo que están experimentando y ya hay algo implementado en las últimas versiones estables del navegador del panda rojo (aunque recientemente aseguran que es un zorro).

Fue Waterfox quien anunció que esta 2026 implementarían adblock-rust, que es lo que usa Brave en su navegador y que está basado en uBlock Origin. Pero lo cierto es que no era algo propio de Waterfox; es algo con lo que ya está jugando Firefox, y las pruebas están disponibles en Firefox 149 en adelante. Ahora bien, de momento su uso no es para nada sencillo.

¿Firefox con bloqueador de anuncios? Es una posibilidad

Los usuarios interesados en ver en qué están trabajando deberán ir a about:config en Firefox 149 o posterior, y allí buscar privacy.trackingprotection.content. Se encontrarán estas entradas (vía shivankaul):

privacy.trackingprotection.content.protection.enabled : activa el bloqueo.

: activa el bloqueo. privacy.trackingprotection.content.annotation.enabled : activa la anotación sin bloqueo.

: activa la anotación sin bloqueo. privacy.trackingprotection.content.protection.test_list_urls : lista de URLs delimitadas por Pipe para bloqueo.

: lista de URLs delimitadas por Pipe para bloqueo. privacy.trackingprotection.content.annotation.test_list_urls : lista de URLs delimitadas por Pipe para anotación.

: lista de URLs delimitadas por Pipe para anotación. privacy.trackingprotection.content.testing : Dispara la notificación de obsrvador cuando se carga la lista (para desarrolladores).

Para activar cada una de las opciones hay que buscarlas en about:config y ponerlas en «true».

Hay que tener en cuenta que no es una función que haya llegado a la versión estable, y tampoco es muy diferente en las ediciones Dev y Nightly. Que podamos verlas en about:config significa que están trabajando en ello, pero aún debe cambiar mucho, sobre todo si piensan lanzar algo para el público general.

¿Por qué de momento no sirve de nada? Porque la configuración y gestión no es nada sencilla. Por ejemplo, el Brave Shields original tiene una sección en los ajustes del navegador para activar y desactivar listas, así como gestionar los filtros personalizados. Yo apostaría por que en un futuro habrá un apartado así en Firefox, pero me estoy adelantando demasiado. Habrá que ver en a dónde nos lleva todo esto.