Mozilla lanza una actualización de su navegador web cada cuatro semanas y en martes. Así ha venido siendo desde hace mucho tiempo, tanto que no recuerdo la última vez que lo hicieron diferente. Sí pueden lanzar en cualquier momento una actualización correctiva, pero las nuevas versiones siguen un programa. No pasó así en la última entrega, que estaba programada desde hacía tiempo para ayer día 20 de abril y nos la entregaron el lunes día 19. Tampoco será así con Firefox 89 y, aunque no hay comunicado oficial, podemos imaginar por qué.

La compañía famosa por desarrollar el navegador del zorro tenía pensado un rediseño para la 90ª versión del mismo, pero al final lo adelantarán varias semanas. El rediseño ha sido bautizado como Proton, y entre otras cosas traerá una bocanada de aire fresco a la imagen de Firefox. El nuevo look ya está disponible en la beta, que ahora mismo coincide con Firefox 89, pero esta entrega llegará a su versión estable ya en junio y no a mediados de mayo como se esperaba en un principio.

Firefox 89 llegará en junio

Hace semanas, el lanzamiento de la v88 del zorro de fuego estaba programado para el 20 de abril, como hemos mencionado, y Firefox 89 debía llegar cuatro semanas después, el 18 de mayo. Pero si miramos la página de lanzamientos de Firefox, ahora aparece otra fecha, otra vez en martes, pero dos semanas después de lo esperado. Sin una nota explicativa ni encontrar nada en un vistazo rápido a su foro, podemos asumir que la intención de Mozilla es probar el nuevo diseño durante más tiempo para asegurarse de que todo va bien.

Tal y como leemos en la nota de lanzamiento de la beta, el diseño introducirá cambios en:

Barra de herramientas y cromo del navegador simplificados : Se eliminarán las funciones redundantes o de uso menos frecuente para centrarse en los elementos de navegación más importantes.

: Se eliminarán las funciones redundantes o de uso menos frecuente para centrarse en los elementos de navegación más importantes. Menús simplificados : El contenido se reorganizará y priorizará según su uso. Reducirán el ruido visual eliminando la iconografía innecesaria y proporcionando etiquetas más claras.

: El contenido se reorganizará y priorizará según su uso. Reducirán el ruido visual eliminando la iconografía innecesaria y proporcionando etiquetas más claras. Avisos actualizados : Las infobarras y los modales tendrán un diseño más limpio y un lenguaje más claro.

: Las infobarras y los modales tendrán un diseño más limpio y un lenguaje más claro. Nuevo diseño de pestañas inspirado : Las pestañas flotantes contendrán información y señales superficiales cuando sea necesario, como los indicadores visuales de los controles de audio. El diseño redondeado de la pestaña activa favorecerá el enfoque y señalará la posibilidad de mover fácilmente la pestaña según sea necesario.

: Las pestañas flotantes contendrán información y señales superficiales cuando sea necesario, como los indicadores visuales de los controles de audio. El diseño redondeado de la pestaña activa favorecerá el enfoque y señalará la posibilidad de mover fácilmente la pestaña según sea necesario. Menos interrupciones : Eliminarán las alertas y los mensajes innecesarios.

: Eliminarán las alertas y los mensajes innecesarios. Visuales más cohesionados y tranquilos: Una iconografía más ligera, una paleta de colores más refinada y un estilo más coherente en todo el sitio.

La siguiente versión será Firefox 90, actualmente en el canal Nightly, y volverá a lanzarse con cuatro semanas de diferencia con la versión anterior y en martes.