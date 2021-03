Hace casi 14 años, Steve Jobs sorprendió al mundo con un teléfono que, si bien es cierto que tenía muchas carencias, también lo es que marcó el rumbo a seguir. Era el iPhone y fue el primer smartphone de la historia, es decir, un teléfono inteligente que simplificaba mucho las cosas, como su configuración y la navegación web. Entre lo que presentó, muchos vimos por primera vez el gesto Pinch to zoom, que es eso que hacemos de separar/juntar los dedos para ampliar/reducir la imagen. Ese gesto es algo que podremos hacer los usuarios de Linux en Firefox 88.

Una vez más, Mozilla nos ha hecho esperar. Y es que son muchas veces la que la compañía del zorro, como casi todos, dan preferencia a Windows y macOS, como hicieron recientemente con el tema oscuro de Alpenglow, pero en aquel caso fue por un bug que estuvieron mucho tiempo por resolver. La función está disponible en los sistemas de a manzana y el de las ventanas desde Firefox 83, por lo que nosotros podremos usar el Pinch to zoom unos cinco meses más tarde. Es tiempo, pero no tanto como en otras funciones, ya que WebRender aún no ha llegado a todos los equipos Linux.

Cómo activar el Pinch to zoom antes de que llegue Firefox 88

La novedad llegará, pero sólo para los usuarios que usen una sesión Wayland. La función hace tiempo que está disponible, pero desactivada, por lo que quien quiera probarla ya en Firefox 87 o alguna versión anterior sólo tiene que ir a about:config, buscar la entrada apz. one_touch_pinch. enabled, hacer doble clic para que de «false» pase a «true» y reiniciar el navegador.

Pero bueno, tengo que decir que el gesto está bien si usamos un panel táctil grande y sensible. De lo contrario, la sensación no es la mejor del mundo (ni se le acerca), y esto lo comento porque la he probado en Windows y mi pequeño y flojo touchpad no es la mejor opción para esto. Además, también podemos hacer zoom presionando la tecla Ctrl + Rueda del ratón/Dos dedos arriba o abajo, lo que creo que es mucho más preciso.

Firefox 88 llegará el 20 de abril, y también se ha confirmado que los usuarios de Linux podremos elegir el tema Alpenglow y usar su versión oscura.