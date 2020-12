Firefox 84 será la última versión en soportar Flash Player

La agonía de Flash Player está siendo larga, pero su muerte está cada vez más cerca. Aún recuerdo vagamente cuando Steve Jobs atacó el software de Adobe. Lo hizo por el tiempo en el que presentó el iPad, y las críticas no se hicieron esperar, asegurando que muchas cosas no funcionarían (incluido el porno). Pero el tiempo le ha dado la razón, y hasta la misma Adobe desaconseja su uso. Ese uso ya no será una opción dentro de menos de dos meses, y la última versión del navegador de Mozilla en soportarlo será Firefox 84.

Firefox 84 está ahora mismo en el canal beta de Mozilla, y sigue soportando Flash Player, por lo menos como opción. La siguiente versión, programada para el 26 de enero, ya no permitirá el uso de Flash Player de ninguna manera. Así aparece en la nota de su lanzamiento de la versión Nightly y, aunque en la misma también dicen que los cambios se pueden revertir, en este caso el cambio sí está más que confirmado.

Firefox 84 llegará el 15 de diciembre

De hecho, no poder activar Flash Player en Firefox 85 es la única novedad que aparece como oficial en su lista de novedades. También han publicado un artículo en donde explican que no son los únicos en hacer este movimiento. Adobe y otros navegadores también darán por finalizado el soporte para Flash Player a finales de 2020, por lo que cambiar a otro navegador no aportaría nada.

Mozilla destaca que no podremos usarlo ni aunque instalemos una versión más antigua del navegador o nos quedáramos sin actualizar Firefox 84, ya que el plugin dejará de cargar contenido a partir del próximo 12 de enero, tal y como explica Adobe.

En cuanto a otras fechas, Firefox 84 se lanzará oficialmente el 15 de diciembre, y 5 semanas después llegará Firefox 85 con el último clavo para el ataúd de Flash.