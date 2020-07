Mozilla lanzó ayer martes 28 de julio Firefox 79. Se trata de una actualización mayor, pero con muy pocas novedades destacadas, o por lo menos es lo que vemos en la nota de su lanzamiento. Y es que en ella no se menciona una que un servidor ya criticó en el pasado: la posibilidad de exportar todas nuestras credenciales a un archivo CSV que, por lo menos en las versiones en binarios de Firefox Beta y Nightly, no pide ninguna contraseña en Linux.

Y es que, cuando Firefox 79 llegó al canal Nightly y probé la nueva función, le pregunté a Firefox si eso iba a ser así y me dijeron que sí, que habría que poner una contraseña maestra para evitar que cualquier usuario con acceso a nuestro navegador pudiera llevarse todas nuestras contraseñas de una manera tan sencilla. Lo curioso es que esto no funciona así en Windows, donde sí nos pide la contraseña del usuario cuya sesión está activa, pero parece que eso no es posible en Linux.

Novedades más destacadas de Firefox 79

En cualquier caso, las novedades que Mozilla menciona de manera oficial son estas:

WebRender llega a más usuarios de Windows con GPU Intel y AMD, brindando un rendimiento gráfico mejorado a una audiencia aún mayor.

Los usuarios de Firefox en Alemania ahora verán más recomendaciones de Pocket en su nueva pestaña con algunas de las mejores historias en la web.

Se corrigieron varios bloqueos al usar un lector de pantalla, incluido un bloqueo frecuente al usar el lector de pantalla JAWS.

Firefox Developer Tools recibió correcciones significativas que permitieron a los usuarios de lectores de pantalla beneficiarse de algunas de las herramientas que antes eran inaccesibles.

Los elementos de título y descripción SVG (etiquetas y descripciones) ahora están correctamente expuestos a productos de tecnología de asistencia como lectores de pantalla.

Firefox 79 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde la página web oficial, a la que podéis acceder desde este enlace. Los usuarios de Linux podremos descargar desde allí una versión en binarios que se actualiza desde el mismo navegador, pero los que estamos usando la versión de los repositorios oficiales de nuestra distribución Linux aún tendremos que esperar un poco más. Y si compartís vuestro ordenador con otras personas, valorad poner la contraseña maestra.