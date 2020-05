Firefox 76.0.1 lanzado para corregir sólo un par de bugs

No han hecho mucho ruido, y de hecho me he enterado al publicar el artículo sobre EndeavourOS 2020.05.08, pero Mozilla lanzó el pasado viernes 8 de mayo Firefox 76.0.1. Este lanzamiento es toda una sorpresa porque no han solucionado ningún fallo de seguridad importante y la primera versión estable de esta serie no está entre nosotros ni una semana. Sea como sea, la compañía famosa por desarrollar el navegador del zorro tendrá sus motivos para haber lanzado esta versión y así lo ha hecho.

En total, Firefox 76.0.1 ha corregido dos fallos, tal y como leemos en la nota de su lanzamiento: en el primero nos dicen que se ha corregido un fallo que causaba que algunos add-ons como el de Amazon Assistant viera múltiples eventos onConnects, lo que era una “funcionalidad perjudicial”. El segundo fallo sólo afectaba a sistemas Windows de 32-bits con algunos drivers NVIDIA instalados y provocaba un bloqueo.

Firefox 76.0.1 llega por sorpresa con muy pocos cambios

Por otra parte, también han introducido otros cambios, pero estos ya para desarrolladores, tal y como se recogen en el enlace proporcionado en la nota del lanzamiento de Firefox 76.0.1. Entre ellos tenemos nuevas APIs, como una que hace que Firefox soporte worklets de audio por defecto, con soporte para AudioContext.audioWorklet, lo que nos permite usar las interfaces AudioWorkletProcessor y AudioWorkletNode para procesar audio en tiempo real del hilo principal. Firefox 76.0.1 también soporta el sistema de colores CSS4, entre otras cosas mencionadas en el enlace anterior.

Teniendo en cuenta que esta es una versión de mantenimiento, no podemos saber cuándo lanzará Mozilla una supuesta v76.0.2 de su navegador, pero sí sabemos que Firefox 77 será lanzado de manera oficial el próximo 2 de junio. Por el momento, la única novedad confirmada por parte de Firefox en esa versión es una que reza “La preferencia browser.urlbar.oneOffSearches ha sido eliminada. Para ocultar los botones one-off desmarca los motores de búsqueda en la página about:preferences#search“.