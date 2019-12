Esta semana, Mozilla ha lanzado nueva versión estable de su navegador. Esto también se traduce en algo más: lo que personalmente considero menos importante es que la versión beta sube, pero se lanza una entrega más avanzada que en esta caso es Firefox 73. Hoy, Mozilla ha avanzado dos cambios que llegarán a la versión de su navegador que se lanzará en febrero y que ya podemos probar si descargamos Firefox Nightly desde este enlace.

El primero de los cambios es una nueva página de configuración. Está disponible desde la última versión Nightly, por lo que no la veremos a no ser que actualicemos ahora mismo. La página es about:profiling y empezó a debatirse en bugzilla hace aproximadamente tres semanas. La otra novedad de la que hablaremos más adelante es un cambio muy pequeño, pero que seguro que agradecen los devoradores de contenido de servicios como YouTube.

Firefox 73 llegará el 11 de febrero

Entre las cosas que podremos hacer en la página about:profiling, actualmente solo en inglés, tenemos lo siguiente:

La página mínima about:profiling registrará la página e inyectará la interfaz de usuario existente en ella, para que el mecanismo funcione en su lugar. Este trabajo se trata de bajar la arquitectura, con cambios mínimos en la interfaz de usuario existente.

El otro cambio que han mencionado y está disponible desde hoy aparecerá en el Picture-in-Picture. Hasta ahora, cuando “despegábamos” un vídeo de servicios como YouTube, veíamos sólo dos botones: el de restaurar la ventana y volver a “pegarla” a la web original y el de pausar el vídeo. A partir de hoy, también podremos silenciar el vídeo.

Personalmente, creo que al Picture-in-Picture de Firefox aún le falta mejorar un poco más. Para empezar, la ventana es tan pequeña una vez la despegamos que siempre tenemos que redimensionarla un poco. Yo le pediría a Mozilla que iniciara un poco más grande. Por otra parte, creo que no estaría de más si añadieran una pequeña barra de progreso para poder avanzar o retrasar el vídeo hasta el punto en el que nosotros queramos, pero no sé si esto sería pedir demasiado porque esto en concreto es algo que no he visto en Chrome ni en otros navegadores. De hecho, el navegador de Google sigue ofreciendo dos botones una vez despegado el vídeo y no tenemos un botón para lanzarlo, por lo que podríamos decir que su PiP es peor que el de Firefox.

En cualquier caso, estos cambios estarán disponibles a partir del 11 de febrero, momento en el que Firefox 73 se lance de manera oficial.