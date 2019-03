Firefox 66: cómo volver a los 4 procesos y qué significa esto

Ayer se lanzó Firefox 66 y llega con un cambio no exento de polémica. Aunque desde Mozilla aseguran que el consumo será virtualmente el mismo, no es así, consume algo más. Esto es debido a que han. Pero, ¿qué significa esto? ¿Merece la pena volver atrás bajando el nuevo valor que viene por defecto?

En este artículo intentaremos despejar estas dudas, empezando por cómo volver atrás. Para ser completamente sincero, creo que esta información debería proporcionarla la propia Mozilla en su nota de lanzamiento o en un enlace recomendado, pero no es así. Aunque es cierto que es sencillo, es mejor asegurarnos de que no estamos tocando otra cosa que vaya a perjudicar el rendimiento de nuestro navegador web favorito.

Cómo bajar el número del límite de procesos en Firefox 66

Antes de explicar qué es lo que estaremos haciendo, explicaremos cómo hacerlo. Quizá es el orden inverso, pero es lo que interesa a algunos usuarios. No será necesario acceder a las opciones ocultas y más peligrosas a las que accedemos desde about:config, sino que está en las preferencias más accesibles, lo que significa que lo que estaremos haciendo es totalmente seguro. Haremos lo siguiente:

Hacemos clic sobre las tres líneas y abrimos Preferencias (1). En General, nos desplazamos hacia abajo y desmarcamos la casilla que pone “Usar configuración de rendimiento recomendada”. Por último, desplegamos el menú y bajamos el valor. Como veis, en mi caso pone 4, pero porque yo aún no he actualizado a Firefox 66. En la próxima versión ahí debe poner “8 (predeterminado)”.

Por qué han aumentado el límite de 4 a 8

Tal y como explican en la página informativa sobre el cambio, publicada el 13 de marzo, hacía tiempo que estaban trabajando en una función que permitiera usar más procesos usando la misma memoria. Dicen que lo han conseguido y para ello muestran la telemetría.

Que se puedan abrir más procesos también significará que haya menos cierres y cuelgues en Firefox, pero las palabras “virtualmente” y que digan que no ha dado un “salto enorme” en el consumo deja claro que sí, consume más RAM. Sobre un 6% más que Firefox 65. Ese 6% es muy poco si tenemos en cuenta que han doblado el número de procesos, es decir, lo que las matemáticas nos dicen que debería ser un 100% se ha reducido a un 6%. Hay que reconocer que es algo increíble. Ahora bien: hay que saber qué equipo tenemos y cómo funciona todo. Mi anterior portátil sufría bastante al usar Firefox junto a otros programas, pero no era demasiado potente. Mi nuevo portátil tiene 8GB de RAM y no creo que tenga problemas cuando empiece a usar Firefox 66.

El doble de procesos, sólo un 6% más de consumo

Explicado todo esto, hay que tenerlo todo en cuenta para decidir si devolver el límite a los 4 procesos con los que viene Firefox 65. Personalmente recomendaría no tocarlo hasta comprobar que funciona peor o, si trabajamos con él y no queremos arriesgarnos, volver a 4 e ir subiendo poco a poco hasta los 8 recomendados de la nueva versión. Llevar nuestro ordenador al límite puede traducirse en un descenso importante de la velocidad general o congelaciones/cierres, por lo que podríamos perder el trabajo que estemos realizando en Firefox o en cualquier otro programa.

Hay que tener en cuenta que de lo que se habla aquí es de la memoria RAM y esta memoria la comparten todos los procesos. Para que os hagáis una idea, a mí Rambox me consumía muchos recursos en mi anterior portátil y hacía que fuera prácticamente imposible trabajar con el editor de Wordpress en Ubuntu. Esto mejoró bastante en Kubuntu, pero terminé cerrando Rambox cuando escribía y ahora he vuelto a Franz. Podríamos decir que lo que hacía yo con Rambox es lo que haremos al bajar el número de procesos: reduciremos el consumo, pero también perderemos otras cosas. Recomendado en equipos más discretos, pero no en otros más potentes.

¿Y tú qué harás: dejarás el límite en 8 o lo bajarás?