Firefox 66.0.2 llega para corregir varias compatibilidades web

El sábado pasado, Mozilla lanzó Firefox 66.0.1. Esta versión solucionaba dos fallos que la compañía había etiquetado como graves. La actualización estaba disponible para Windows y macOS desde la misma aplicación o descargando los binarios para Linux, por lo que nosotros la estábamos esperando para este lunes. Ese lanzamiento no llegó y ayer, cuando ya estábamos impacientes, apareció en los repositorios APT Firefox 66.0.2, una versión más avanzada que incluye un par de correcciones más.

Sorprende un poco que, hablando de la versión APT, Mozilla se haya saltado Firefox 66.0.1 teniendo en cuenta que fueron ellos quienes nos preocuparon al etiquetar los dos fallos encontrados en la Pwn2Own como graves, pero probablemente pensaron: “Bueno, ¿para qué subir una versión hoy si dentro de 2-3 días tendrán una nueva que lo soluciona todo?”. Y así ha sido. La última versión corrige dos fallos relacionados con cierres inesperados y varias incompatibilidades con contenido web. Tenéis los detalles a continuación.

Firefox 66.0.2 ya disponible en los repositorios APT

La lista de cambios de esta nueva versión se reduce a tres, si tenemos en cuenta que en la segunda se incluyen dos:

Corregidos fallos de compatibilidad web con Office 365, iCloud e IBM WebMail causado por cambios recientes para gestionar eventos del teclado (Bug 1538966).

Corregidos dos problemas que provocaban cierres inesperados (bug 1521370, bug 1539118).

Si estáis usando la versión Snap, os hago una recomendación personal: volved a la versión APT. Canonical ha puesto a disposición de los desarrolladores todo lo necesario, pero Mozilla no está haciendo lo que debería. Con esto me refiero a que no está entregando las actualizaciones para que podamos instalarlas desde Firefox, sino que en donde debería aparecer la actualización sólo aparece un enlace para que la descarguemos y añadamos los archivos manualmente.

La versión Snap más actualizada sigue siendo la “vieja” v65.0.2-1, por lo que no podemos disfrutar del nuevo bloqueo que evita que el contenido multimedia se reproduzca automáticamente (desactivado por defecto) ni del mejor rendimiento, sobre todo en equipos que no van justos de RAM.

En cualquier caso, ya tenemos nueva versión de Firefox y ya no tenemos que preocuparnos de los problemas mencionados en este post.