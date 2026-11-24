Firefox 161 llegará a lo largo del día de hoy. La próxima actualización del navegador se presenta como una versión aún no publicada de manera oficial (sí está en sus repositorios), y sus cambios también se aplican a Firefox ESR 153.8.0 y Firefox Enterprise 161. La información disponible se centra en varias correcciones de comportamiento que afectan a avisos internos, filtros de URL y restricciones de acceso.

Entre las versiones mencionadas, Firefox ESR 153 es la rama ESR vigente. Eso significa que los ajustes descritos no se limitan al canal principal: también alcanzan a la línea de soporte extendido y a la edición empresarial. Por ahora, Firefox 161 figura como una versión próxima y no publicada.

Qué corrige Firefox 161 en el aviso de reinicio

Uno de los fallos corregidos afecta a RelaunchRequired y al aviso de reinicio. La notificación solo aparecía en las ventanas que ya estaban abiertas. Las ventanas abiertas después no mostraban ese aviso. La corrección se identifica con el bug 2083975 y busca que el comportamiento sea coherente en todas las ventanas.

WebsiteFilter: por qué se normalizan las URL antes de comparar

En WebsiteFilter, los patrones de bloqueo y excepción podían no coincidir con una URL cuyo camino incluyera caracteres codificados en porcentaje o barras repetidas. El cambio hace que las URL se normalicen antes de compararlas. Eso reduce fallos de coincidencia en reglas que dependen de la forma exacta de la dirección.

Hay un matiz importante para quienes configuran estas reglas: los patrones no se normalizan. Por eso conviene escribir los caracteres sin codificar. El ejemplo aportado es usar ://example.com/~my-user/ en lugar de ://example.com/%7Emy-user/. Así, la regla se aplica sobre la URL normalizada y no sobre una forma codificada que puede no encajar.

AllowedDomainsForApps y los hosts de Google con punto final

La otra corrección afecta a AllowedDomainsForApps. La restricción no se aplicaba a hosts de Google escritos con un punto final, como mail.google.com. con el punto al final. El ajuste cubre ese caso para que la limitación también tenga efecto cuando la dirección incluye ese punto adicional.

¿A quién afecta y qué conviene revisar en Firefox 161?

Los cambios están vinculados a Firefox 161, Firefox ESR 153.8.0 y Firefox Enterprise 161. Por tanto, afectan tanto a usuarios de la versión futura como a entornos que dependen de la rama ESR o de la edición empresarial. La aplicación es conjunta salvo que la propia documentación indique una excepción.