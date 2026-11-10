Firefox 160 llegará hoy, oficialmente (ya está disponible en su FTP), con una actualización que incorpora novedades interesantes tanto para los usuarios habituales como para los desarrolladores web. Entre sus principales características destacan el reconocimiento de voz directamente en el dispositivo, la reproducción de archivos MKV con pistas de audio FLAC, MP3 y PCM, y nuevos controles de velocidad para el reproductor Picture-in-Picture.

La nueva versión forma parte del calendario de lanzamientos quincenales que Mozilla estrenó en septiembre. Aunque la publicación está prevista para dentro de unas horas, las compilaciones ya están apareciendo en los servidores de distribución y la documentación para desarrolladores permite conocer buena parte de sus novedades.

Firefox 160 y el reconocimiento de voz sin conexión en 40 idiomas

Una de las incorporaciones más destacadas es la compatibilidad con el reconocimiento de voz local mediante la Web Speech API. Firefox 160 permite realizar transcripciones de voz en tiempo real directamente en el equipo, sin necesidad de enviar el audio a servicios remotos.

La función admite 40 idiomas y está disponible en la versión de escritorio. Por el momento, no llega a Firefox para Android y tampoco contempla el reconocimiento de voz mediante servicios en la nube.

Esta incorporación puede resultar especialmente útil para aplicaciones web que ofrecen dictado, transcripción o entrada de texto mediante voz, ya que permite procesar el audio localmente y reducir la dependencia de servicios externos.

Mejoras en reproducción multimedia

Firefox 160 amplía la compatibilidad con archivos Matroska (MKV), incorporando reproducción de pistas de audio codificadas en FLAC, MP3 y PCM. Es una mejora interesante para quienes utilizan el navegador como reproductor multimedia y trabajan con vídeos almacenados localmente.

El reproductor Picture-in-Picture también recibe un nuevo control de velocidad. Ahora permite ajustar la reproducción entre 0,25x y 2x, facilitando tanto la visualización pausada de determinados contenidos como la reproducción acelerada de vídeos.

Novedades para desarrolladores web

La actualización incorpora varios cambios en las tecnologías web. Entre ellos destaca la ampliación de WebTransport, que ahora admite cabeceras HTTP personalizadas mediante la opción headers de su constructor. También se incorporan nuevas propiedades para controlar los límites de almacenamiento de datagramas entrantes y salientes.

WebTransport añade además opciones para gestionar flujos de datagramas como secuencias de bytes y anticipar el número de conexiones simultáneas que una aplicación espera recibir.

En CSS, Firefox incorpora compatibilidad con ::-webkit-input-placeholder como alias de ::placeholder, mejorando la compatibilidad con páginas que utilizan el selector heredado de WebKit.

Por otra parte, las extensiones que consulten la arquitectura del navegador mediante runtime.PlatformInfo recibirán ahora el valor arm64 en lugar de aarch64 en las plataformas ARM64.

Funciones experimentales y otros cambios en Firefox 160

Firefox 160 incluye también algunas tecnologías que llegan desactivadas de forma predeterminada. Entre ellas se encuentran la carga diferida de audio y vídeo mediante el atributo loading=»lazy», el bloqueo de renderizado mediante el atributo blocking=»render» y nuevas posibilidades para trabajar con espacios de color en Canvas 2D.

Estas características pueden probarse desde about:config, modificando las preferencias correspondientes, aunque todavía no forman parte de la configuración activada para todos los usuarios.

Disponibilidad

Firefox 160 tiene prevista su publicación estable el 10 de noviembre de 2026. Estará disponible para Windows, macOS y Linux, además de las versiones móviles correspondientes. Los usuarios podrán actualizar desde el propio navegador o descargar los paquetes desde la página oficial de Mozilla.

Se trata de una versión con novedades especialmente interesantes en accesibilidad, reproducción multimedia y tecnologías web. El reconocimiento de voz local en 40 idiomas es probablemente su incorporación más llamativa, mientras que la compatibilidad ampliada con MKV y los controles de velocidad de Picture-in-Picture mejoran la experiencia multimedia.