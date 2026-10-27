Firefox 159 ya se puede descargar desde los servidores de Mozilla y, como suele ocurrir desde que el ciclo de publicación se aceleró, el paquete de novedades no llega con grandes fuegos artificiales. El enfoque está en detalles de uso diario, sobre todo para quienes trabajan con muchas pestañas, guardan claves en el navegador o utilizan Linux como sistema principal.

El lanzamiento mantiene la misma tónica de las entregas recientes: actualizaciones más pequeñas, pero más frecuentes. Mozilla publica dos versiones al mes aproximadamente, de ahí que el listado de cambios sea más corto y se centre en correcciones de compatibilidad web y ajustes de seguridad.

Contraseñas y pestañas, menos pasos en Firefox 159

El gestor de contraseñas aparece ahora por defecto en la barra lateral, sin que haga falta añadirlo a mano como ocurría antes. Las credenciales guardadas quedan a un clic mientras se navega, sin abrir ventanas flotantes ni recorrer menús. Es una mejora práctica para quien consulta accesos con frecuencia y no quiere perder de vista la página.

También hay un atajo nuevo para localizar pestañas abiertas: en Windows y Linux se activa con Ctrl+Mayús+A. La búsqueda se lanza desde la barra de direcciones y devuelve coincidencias entre pestañas abiertas y sincronizadas. Como consecuencia, el acceso a complementos y temas pasa a Ctrl+Mayús+F en esas plataformas.

Linux: Wayland y memoria con gráficas AMD

En Linux con Wayland se han corregido dos comportamientos incómodos con las pestañas. Un clic normal ya no debería convertir la pestaña en una ventana independiente por accidente, y arrastrarla hacia arriba vuelve a funcionar de forma más fiable cuando se quiere separar. Son fallos pequeños, pero muy visibles para quien usa el navegador a diario en escritorio Linux.

En sistemas Linux con GPU AMD se ha rebajado el consumo excesivo de memoria que aparecía al mostrar mapas basados en Mapbox GL JS, por ejemplo en páginas como ChatGPT. El problema estaba afectando a un uso bastante concreto, pero Mozilla lo ha incluido entre las correcciones destacadas de esta entrega.

Smart Window y animaciones ligadas al scroll

La función Smart Window incorpora el comando /watch para encargar a la IA que vigile una página y avise de cambios, como una bajada de precio o la publicación de contenido nuevo. El intervalo de comprobación y la forma de notificación se pueden ajustar, y las tareas se gestionan desde una página interna donde es posible editarlas, pausarlas, forzarlas o borrarlas.

Para desarrollo web, Firefox 159 añade compatibilidad con animaciones controladas por desplazamiento. El avance de una animación CSS puede depender del scroll o de la posición de un elemento dentro de la ventana, lo que permite efectos más ligados a la interacción sin depender tanto de JavaScript.

En el panel de chat con IA, la orden de resumir una página ahora comparte con el proveedor la dirección del sitio en lugar del texto completo. El cambio reduce la cantidad de contenido de la página que sale del navegador en ese flujo concreto, aunque conviene revisar siempre qué servicios de IA se tienen activados.

Otros arreglos, seguridad y disponibilidad de Firefox 159

La importación de marcadores desde perfiles de Chrome con sesión iniciada vuelve a funcionar, y se han corregido fallos al cargar determinadas webs que negocian mal HTTP/2 o HTTP/3, con Slack como ejemplo citado por Mozilla. También se han pulido detalles de accesibilidad visual, como desactivar animaciones de la interfaz cuando el sistema operativo pide reducir movimiento.

En macOS, el menú de compartir pasa a usar el selector del sistema, con vista previa de la página, contactos recientes y aplicaciones habituales; además permite enviar varias pestañas seleccionadas. La integración con el escritorio de Apple gana coherencia sin cambiar la lógica general del navegador.

El paquete se completa con parches de seguridad y la publicación paralela de Firefox ESR 153.6 y 115.44.0, pensadas para entornos que necesitan una rama de soporte extendido. La versión está disponible para Windows, macOS y Linux, y también en Android e iOS a través de las tiendas correspondientes; en equipos de escritorio, los usuarios suelen recibirla mediante actualización automática o desde el repositorio de su distribución.

Mozilla tiene previsto publicar Firefox 160 dos semanas después, el 10 de noviembre, y la versión ya está en fase beta para pruebas. El calendario quincenal se mantiene, así que no conviene esperar grandes revoluciones en cada entrega, sino mejoras repartidas y correcciones que llegan antes.

Esta entrega de Firefox 159 se entiende mejor como una puesta a punto: contraseñas más accesibles, búsqueda de pestañas con atajo y arreglos para Linux son los puntos que más notará el usuario, mientras que Smart Window, las animaciones por scroll y los parches de seguridad completan un cambio sin grandes aspavientos. Para quien tenga actualizaciones automáticas, la llegada será silenciosa; para quien prefiera controlar el momento, los instaladores ya están disponibles en los canales oficiales de Mozilla.