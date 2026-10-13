Firefox 158 ya se puede descargar y llega con una de esas novedades que llevaban tiempo sonando: el soporte para imágenes JPEG XL viene activado de serie. Mozilla ha incluido este formato en la versión estable después de varias pruebas, de modo que los usuarios no tendrán que tocar ajustes para verlo funcionar.

El formato JPEG XL promete una compresión más eficiente que WebP, PNG, GIF y el JPEG de toda la vida. Además, admite gamas de color más amplias, HDR, alta profundidad de bits, animación, canales alfa y codificación tanto sin pérdida como progresiva. Durante meses, Mozilla lo probó mediante un interruptor opcional en la página Labs del navegador.

Novedades en IA, traducción y PDF introducidas en Firefox 158

En el terreno de la inteligencia artificial, Smart Window, el modo de navegación asistida que recurre a proveedores en la nube como OpenAI y Alibaba, ahora puede rellenar campos de formularios. Lo hace usando información relevante de otras pestañas abiertas o de los datos guardados en el autocompletado.

La función de traducción local y privada del navegador gana tres idiomas: albanés, bielorruso y filipino. El sistema permite convertir texto de páginas web tanto a esos idiomas como desde ellos, sin enviar el contenido a servidores externos.

También hay cambios para quienes crean PDF desde el diálogo de impresión. Mozilla afirma que los documentos resultantes son más accesibles y que se han corregido varios fallos de renderizado, entre ellos la desaparición de símbolos matemáticos.

Rendimiento, interfaz y detalles para Ubuntu

El desplazamiento por las páginas es ahora más suave y preciso, porque Firefox ya no redondea la posición del scroll a píxeles enteros de la pantalla. La diferencia se nota sobre todo al hacer zoom o al usar monitores de alta resolución.

En la página de nueva pestaña, los fondos personalizados que hayas usado antes aparecen listados dentro de la carpeta Tus imágenes. Además, se ha incorporado un arreglo para Ubuntu, similar a cómo KDE Neon se basa ahora en Ubuntu: los pequeños emblemas que aparecen en los favicons de los resultados de la barra de direcciones ya no se mezclan con el color de resaltado cuando se seleccionan.

La versión incluye soporte para aritmética tipada en CSS calc(), la opción navigate para Notification() y showNotification(), la interfaz condicional de WebAuthn en campos con atributo autocomplete, un valor cache para PerformanceResourceTiming.deliveryType y la extensión WebGL EXT_polygon_offset_clamp en dispositivos compatibles. Como es habitual, también se han aplicado correcciones de seguridad.

Cómo y cuándo actualizar en España y Europa

La descarga directa de Firefox 158 estará disponible desde el lunes 12 de octubre a través del FTP de Mozilla. Allí se pueden encontrar compilaciones binarias e instaladores para los principales sistemas operativos, los mismos a los que enlazará la web oficial.

Los usuarios existentes en Windows, macOS y Linux con compilaciones binarias podrán actualizar desde la propia aplicación a partir del martes 13 de octubre. Después de esa fecha, los repositorios de distribuciones Linux, tiendas de software como Flathub o Snap y otros formatos empezarán a empaquetar la versión.

Si usas Ubuntu, no hace falta que corras a descargar nada: la actualización llegará de forma automática desde Snap Store, igual que el resto de versiones. En España y el resto de Europa, el despliegue seguirá los canales habituales de Mozilla y de cada distribución.

Firefox 158 pone el foco en JPEG XL como formato de imagen integrado, pero también toca la IA de Smart Window, la traducción privada, la generación de PDF, el desplazamiento, la nueva pestaña y varias herramientas para desarrolladores. La disponibilidad escalonada por FTP, actualización interna y tiendas de Linux permite que casi cualquier usuario pueda dar el salto sin complicaciones, especialmente en Ubuntu, donde el proceso se resuelve solo mediante Snap Store.