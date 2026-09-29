Mozilla ha puesto en circulación Firefox 157 en su canal estable, una versión que la compañía presenta como una de las renovaciones visuales más relevantes de los últimos tiempos. El navegador adopta por defecto Nova, un tema que suaviza las formas de los elementos principales y añade toques de color, con degradados pastel discretos en los bordes de la ventana. El anterior gran rediseño llegó a mediados de 2021, coincidiendo con el lanzamiento de Firefox 89, y el nombre que usaron fue Proton.

El despliegue abarca Windows, macOS y Linux, aunque en el sistema libre el nuevo aspecto requiere activación manual en esta primera fase.

Qué cambia con Nova

Con Nova activo, las pestañas, los menús, la barra de direcciones, las ventanas emergentes, la barra lateral, los cuadros de búsqueda y los avisos informativos presentan esquinas más redondeadas y una apariencia menos rígida. Los primeros bocetos internos de Mozilla se conocieron en marzo gracias al bloguero Söeren Hentzschel, y el proyecto pasó de la idea a la práctica con rapidez, aunque algunas propuestas iniciales quedaron rebajadas.

Las pruebas en versiones Nightly llegaron a incluir separaciones para crear un efecto de islas flotantes en la barra de herramientas, la barra de pestañas vertical y el marco del contenido web. Esa solución no se mantuvo en la versión final, por lo que el resultado es más contenido y menos llamativo que aquellos experimentos.

Firefox 157 recupera además el modo compacto de forma oficial. Esta opción reduce el espacio entre herramientas, pestañas y entradas de menú, lo que deja más sitio para la página web. Mozilla lo considera práctico en pantallas pequeñas y en configuraciones de pantalla dividida, y ofrece un ajuste automático que lo activa cuando lo estima conveniente.

Si el nuevo diseño no convence, todavía se puede desactivar. Basta con abrir about:config en una pestaña, localizar browser.nova.enabled y cambiar su valor a false con doble clic. El cambio surte efecto al instante, sin necesidad de reiniciar el navegador.

Otras novedades de Firefox 157

Entre los ajustes menos visibles, Firefox 157 avisa cuando el usuario ha configurado un registro de claves de cifrado mediante SSLKEYLOGFILE. La advertencia aparece en Ajustes y en el panel de información del sitio, ya que otros programas del equipo podrían consultar esas claves y leer tráfico web cifrado.

En el terreno europeo, el navegador incorpora Firefox Suggests en la barra de direcciones para Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia. Este sistema puede mostrar resultados patrocinados, desde marcadores deportivos hasta sitios de pago, por encima del destino buscado. Quien no lo quiera puede desactivarlo en Ajustes > Buscar > Firefox Suggests.

La página de nueva pestaña facilita la creación de atajos personalizados: el icono + permanece visible al final de la fila de accesos, en lugar de aparecer solo al pasar el cursor. Desde ahí se puede añadir un título, una URL y una imagen para crear un mosaico propio.

También cambia el icono del widget listar todas las pestañas en la barra de la ventana, que abandona la forma de uve poco descriptiva. Además, Amazon deja de venir como motor de búsqueda preinstalado.

Las videollamadas por WebRTC pueden aprovechar decodificación AV1 por hardware cuando el equipo lo permite.

pueden aprovechar decodificación AV1 por hardware cuando el equipo lo permite. La tecla Tab ahora desplaza el foco al campo de texto de la barra de direcciones y de la barra de búsqueda.

ahora desplaza el foco al campo de texto de la barra de direcciones y de la barra de búsqueda. Los diálogos de página alert(), confirm() y prompt() se adaptan al tema visual del sitio.

del sitio. Se añade compatibilidad con el encadenamiento de overscroll-behavior en CSS.

en CSS. El lanzamiento incluye correcciones para varias vulnerabilidades de seguridad.

Cuándo y cómo actualizar

Firefox 157 está disponible desde el lunes 28 de septiembre en el FTP de Mozilla, con instaladores y compilaciones binarias para los principales sistemas operativos, los mismos enlaces que ofrecerá la web oficial a lo largo del día de hoy. Los usuarios de Windows, macOS y Linux que ya tengan el navegador podrán actualizar desde la aplicación un día después, el martes 29 de septiembre.

A partir de esa fecha, los repositorios de distribuciones Linux, las tiendas de software como Flathub y Snap y otros formatos empezarán a empaquetar la versión. En Ubuntu no hará falta intervenir: la actualización llegará de forma automática desde la Snap Store y, si el navegador está abierto, un aviso de escritorio indicará cuándo se puede instalar.

La llegada de Nova reabre el debate sobre si este diseño está a la altura de etapas anteriores como Australis, Photon y Proton. Más allá de la estética, la versión combina el nuevo tema con mejoras de seguridad, cambios en la búsqueda y ajustes pensados para el día a día, por lo que se presenta como una actualización de transición hacia un Firefox más uniforme en Windows, macOS y Linux.