Mozilla ha publicado los binarios de Firefox 156.0, de cara a su anuncio oficial que se producirá a lo largo de hoy. Esta nueva entrega del navegador llega con una serie de mejoras centradas en el rendimiento, aunque deja fuera algunas funciones esperadas.

La versión estable de Firefox ahora destaca por un visor de PDF más rápido y una gestión más eficiente de las imágenes JPEG de gran tamaño. Sin embargo, los usuarios que esperaban la decodificación de vídeo por hardware Vulkan Video tendrán que esperar un poco más, ya que sigue reservada a las builds nocturnas.

Un visor PDF que arranca hasta un 45% antes en Firefox 156

Firefox 156 incluye una optimización en el visor de PDF integrado. La carga ahora se realiza de forma anticipada, moviendo el worker de PDF.js a una fase más temprana del arranque del navegador. De esta manera, abrir documentos PDF es notablemente más rápido, con una mejora de hasta el 45% en el tiempo de inicio.

Además, el renderizado de imágenes JPEG de gran tamaño se ha optimizado usando las técnicas de escalado de libjpeg-turbo (IDCT). En lugar de decodificar la imagen completa y luego reducirla, el navegador escala durante la decodificación, lo que reduce el consumo de memoria hasta en 20 veces y duplica la velocidad de decodificación para imágenes mostradas a menor tamaño.

Vulkan Video: presente en nightly pero ausente en estable

Una de las características que se probó en las versiones nocturnas fue la decodificación de vídeo por hardware Vulkan Video para GPUs NVIDIA recientes con controladores actualizados. Sin embargo, esta función no llegó a tiempo para Firefox 156 y se queda únicamente en las builds nightly, sin fecha concreta para su salida a estable.

Así pues, esta nueva versión del navegador de Mozilla refuerza su rendimiento en tareas cotidianas, como ver documentos o navegar por webs con muchas imágenes, mientras deja pendiente el salto a la aceleración por hardware para vídeo. Una actualización que, sin ser revolucionaria, sí supone un paso adelante en la eficiencia.