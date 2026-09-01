Mozilla ha puesto a disposición del público los binarios de Firefox 155, una actualización que llega con más miga de lo que suele ser habitual. Aunque el anuncio oficial está previsto para el dentro de unas hora, los archivos ya se pueden descargar, y la lista de cambios es bastante extensa. La compañía ha querido dar un empujón tanto a la velocidad de carga como a la experiencia de usuario, sin olvidarse de los desarrolladores.

Lo primero que llama la atención es que esta versión no se limita a retoques menores. Hay una apuesta clara por optimizar la conexión a internet, una incursión en la inteligencia artificial para el escritorio y un buen puñado de correcciones que llevaban tiempo pidiéndose. Vamos a desgranar lo más destacado de esta entrega.

Para el que se esté preguntando por qué Firefox 155 llega tan pronto tras Firefox 154, la respuesta es que Mozilla ha cambiado su calendario y lanzará versiones mayores cada dos semanas desde el lanzamiento de hoy.

Una conexión más lista y rápida en Firefox 155

El plato fuerte es, sin duda, el nuevo sistema de selección de conexiones. Firefox 155 estrena la tercera generación de Happy Eyeballs, un mecanismo que ahora es capaz de probar varias rutas a la vez. Ya no se limita a comparar IPv4 e IPv6, sino que también echa mano de los registros DNS modernos para saber qué protocolos soporta el servidor y lanzar pruebas simultáneas con HTTP/2 y HTTP/3. La idea es que el navegador se quede con la primera opción que responda, evitando esperas innecesarias cuando una vía es más lenta o está bloqueada. En la práctica, esto puede notarse en páginas que antes tardaban un poco más en arrancar.

Relacionado con esto, la nueva versión incorpora soporte para QUIC v2 en las conexiones HTTP/3. No es que lo fuerce, sino que lo utiliza cuando el servidor lo elige durante la negociación. Esto permite que la navegación siga siendo compatible con infraestructuras más antiguas, pero aprovecha las mejoras de este protocolo cuando está disponible. Es un paso más para que la web cargue de forma más fluida, especialmente en redes con cierta congestión.

La IA se asoma al escritorio en Firefox 155

Otra de las novedades que ha dado que hablar es Smart Window (actívala en Linux), una ventana de navegación opcional impulsada por inteligencia artificial. Esta función, que de momento está disponible para usuarios de Estados Unidos, Canadá y Francia, permite acceder a las pestañas abiertas y al historial, pero siempre con el permiso explícito del usuario. Es una forma de darle al navegador un papel más activo a la hora de organizar la información, aunque habrá que ver cómo se adapta a los hábitos de cada uno. Lo bueno es que es opcional, así que quien no quiera usarla, no tiene por qué activarla.

Correcciones y novedades para el día a día

La actualización también trae una solución para un problema que afectaba a los usuarios de Linux. Al parecer, el sistema no entraba en suspensión después de una sesión larga de navegación, lo que podía gastar batería de forma innecesaria. Con este parche, el equipo debería comportarse con normalidad. Además, se ha añadido la posibilidad de reordenar los contenedores directamente desde los ajustes, un detalle que muchos llevaban tiempo pidiendo.

En el apartado de privacidad, Firefox 155 ahora muestra en la barra de direcciones el número de rastreadores que ha bloqueado. Es una forma rápida y visual de ver el trabajo que está haciendo el navegador. También se ha restringido la apertura de enlaces mailto: para que solo se ejecuten cuando el usuario hace clic explícitamente, evitando sustos. Y para los que juegan con mando, hay una sorpresa: soporte para el controlador de Nintendo Switch Pro y otros compatibles en Windows.

Un festín para los desarrolladores

Los desarrolladores también tienen motivos para estar contentos. Firefox 155 incluye soporte para WebAssembly Compact Import Section y para WebAssembly Wide Arithmetic, lo que permite trabajar con instrucciones aritméticas de 128 bits. En el terreno del CSS, se ha estandarizado la propiedad font-width como nombre oficial de font-stretch , y se ha añadido soporte para la función progress() . La interoperabilidad de WebRTC también ha mejorado, lo que debería traducirse en llamadas y videollamadas más estables dentro del navegador.

Con esta mezcla de optimizaciones de red, funciones de IA opcionales y un buen puñado de ajustes para desarrolladores, Firefox 155 se presenta como una de las actualizaciones más completas de los últimos tiempos. La selección inteligente de rutas y la compatibilidad con QUIC v2 buscan exprimir al máximo la conexión, mientras que la ventana con IA y los cambios en la interfaz intentan hacer la navegación más cómoda y transparente. Sin duda, una versión que merece la pena probar.