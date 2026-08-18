Mozilla ha lanzado la versión 154 de su navegador Firefox, una actualización mensual que llega cargada de novedades y ajustes. Esta entrega no introduce una revolución, pero sí añade un puñado de funciones pensadas para facilitar la vida al usuario y ofrecer un control más fino sobre la privacidad y la gestión del navegador.

Una de las adiciones más llamativas es la nueva acción rápida «Manage AI» en la barra de direcciones. Con solo escribir un comando, se abre directamente la sección de inteligencia artificial dentro de los ajustes de Firefox, sin tener que navegar por menús. Esta característica responde a la tendencia de integrar IA en el día a día, aunque aquí se limita a dar acceso rápido a la configuración.

Firefox 154 y la recarga forzada

En el apartado de rendimiento y caché, Firefox 154 introduce un cambio sutil pero práctico: al recargar una página de forma forzada (hard reload), ahora se limpian y actualizan los favicons almacenados. Esto evita que se muestren iconos obsoletos y asegura que siempre veas la versión más reciente del sitio. Además, las protecciones de red de acceso local, que ya existían para peticiones HTTP, ahora se extienden a las conexiones WebSocket. Esto significa que, cuando un sitio intenta conectarse a un dispositivo en tu red local a través de WebSocket, el navegador lo controlará de manera más estricta, mejorando la seguridad en entornos domésticos o de oficina.

Otra novedad relevante es la interoperabilidad entre sistemas operativos. Los perfiles locales respaldados en macOS ahora pueden restaurarse en Windows y Linux, y viceversa. Esto facilita la migración entre equipos sin perder marcadores, contraseñas o extensiones, algo que antes resultaba complicado. En cuanto a los usuarios de Android, la actualización incluye mejoras específicas para el navegador móvil, aunque no se han detallado exhaustivamente. Las pestañas verticales, una función muy demandada, también reciben pulidos para una experiencia más fluida.

Para los desarrolladores, Firefox 154 trae un buen lote de cambios. Desde el blog de MDN se han destacado varias mejoras en WebDriver, el soporte para la clave de manifiesto «sandbox» (que permite restringir el entorno de las extensiones) y algunas nuevas características experimentales de la web. Estas últimas apuntan a explorar APIs emergentes que podrían llegar a ser estándar en el futuro. Además, la versión beta del navegador ya había adelantado la mayoría de estas modificaciones, así que quienes probaron la versión previa ya las conocían.

Ya disponible, pronto con anuncio oficial

La descarga de Firefox 154.0 está disponible directamente desde el servidor FTP oficial de Mozilla. Como es habitual, la actualización se propagará automáticamente a la mayoría de los usuarios, pero los más impacientes pueden descargarla manualmente. En definitiva, esta entrega no cambia las reglas del juego, pero demuestra que el navegador sigue evolucionando con mejoras prácticas que refuerzan la privacidad, la compatibilidad y la experiencia de desarrollo. Si eres de los que personaliza su navegador hasta el último detalle, esta versión te dará un poco más de control.