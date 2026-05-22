Firefox 153 permitirá compartir un enlace a partir de un código QR

Firefox 153 llegará dentro de menos de dos meses, pero ya se conocen algunas de sus novedades. Por lo menos se conocen algunas de las que está desarrollando Mozilla y podrían llegar a la versión estable, algo que no está garantizado. Por ejemplo, el nuevo diseño del menú de ajustes del que os hablamos a mediados de esta semana. Ahora también se ha dado a conocer que está trabajando en algo que es útil y que yo ya uso en mi día a día con mi navegador por defecto.

No parece ni el sitio ni el momento, pero sí que lo es. Desde hace mucho tiempo, cuando quiero pasar un enlace de mi portátil a mi móvil, yo genero un código QR desde un botón que hay al lado derecho de la barra de URL de Vivaldi. No recuerdo desde cuándo está disponible, pero sí que lo uso bastante. Si no dan marcha atrás, Firefox 153 incluirá algo similar, aunque de entrada se aprecian dos diferencias.

Firefox 153 y los códigos QR

La diferencia más grande es cómo se comparte en Vivaldi y cómo se hace en Firefox 153, por lo menos en esta primera versión. Como hemos mencionado, Vivaldi muestra el botón en la barra de URL, por lo que compartir es algo cómodo y natural. Por su parte, para compartir el código QR en el actual Firefox Nightly hay que hacer clic secundario sobre la pestaña e ir a Compartir/Generar código QR. También está disponible en el menú Archivo (para poder acceder al la barra de menús si está oculta hay que pulsar la tecla Alt).

El otro detalle que es diferente a Vivaldi es el logo que hay en el medio de los códigos QR generados por Firefox. En el navegador del zorro (sí, que ahora dicen que es un zorro) aparece el logotipo en el medio, lo que lo hace más estético.

Si alguien se está preguntando o no sabe qué hacer con estos códigos, pues decirle que cualquier teléfono inteligente medianamente moderno los podrá leer con la aplicación de cámara por defecto. En caso contrario, hay muchas aplicaciones para leer códigos QR en muchas aplicaciones de las Google Play o App Store.

Este es el tipo de novedades que nos gusta ver en Firefox: funciones útiles que mejoran la productividad. Como diría el protagonista de una película estrenada esta semana, este es el camino.