Firefox 153 llega con vídeo HDR, unión de PDF y códigos QR

Firefox 153 ya está disponible (pronto actualizarán su página de novedades) como nueva versión estable del navegador web de Mozilla. Este lanzamiento incorpora varias funciones muy esperadas, entre ellas la reproducción de vídeo HDR en Windows, una nueva herramienta para combinar documentos PDF sin salir del navegador y un sistema para compartir páginas mediante códigos QR. Junto a estas novedades, la actualización introduce mejoras para desarrolladores, nuevas acciones rápidas y diversas optimizaciones de rendimiento y seguridad.

Con esta versión, que llega tras la de junio, Mozilla continúa ampliando las capacidades integradas de Firefox para reducir la dependencia de aplicaciones externas, al tiempo que sigue mejorando la experiencia de navegación y la compatibilidad con los estándares web más recientes.

Firefox 153 añade vídeo HDR, unión de PDF y códigos QR

Una de las novedades más destacadas de Firefox 153 es el soporte para la reproducción de vídeo HDR en Windows. Gracias a esta incorporación, los usuarios con monitores compatibles pueden disfrutar de un mayor rango dinámico y una calidad de imagen superior en los contenidos compatibles, siempre que el hardware y el sistema operativo lo permitan.

Otra importante incorporación es la posibilidad de combinar varios documentos PDF directamente desde el navegador. Esta nueva herramienta se integra en el visor PDF de Firefox y permite unir varios archivos en uno solo sin necesidad de instalar software adicional o recurrir a servicios en línea, reforzando el compromiso de Mozilla con las funciones integradas centradas en la privacidad.

Firefox 153 también facilita compartir páginas web mediante códigos QR generados desde el propio navegador. Esta función permite enviar rápidamente una página a otro dispositivo simplemente escaneando el código con un teléfono móvil o una tableta, simplificando el intercambio de enlaces entre equipos.

Entre las novedades adicionales destaca el soporte experimental para el formato de imagen JPEG XL, que promete una mejor compresión y mayor calidad frente a formatos tradicionales como JPEG o WebP. Asimismo, Mozilla ha incorporado nuevas acciones rápidas en la barra de direcciones y diversas mejoras para desarrolladores web, ampliando la compatibilidad con tecnologías modernas de CSS, HTML y JavaScript.

Como en cada nueva versión, Firefox 153 incluye numerosas correcciones de errores, mejoras de estabilidad y parches de seguridad. Con estas novedades, Mozilla continúa reforzando su navegador con funciones cada vez más completas, manteniendo al mismo tiempo el foco en el rendimiento, la privacidad y el cumplimiento de los estándares abiertos de la web.