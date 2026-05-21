Firefox 153 estrena nueva interfaz para los ajustes

Hace menos de 48 horas desde que Mozilla hizo oficia el lanzamiento de Firefox 151, la última versión estable de su navegador web. Poco después, y como cada cuatro semanas, también actualizó las versiones de los canales Beta, Dev y Nightly, siendo la versión más actualizada la Nightly que ahora va por Firefox 153. Mucho de lo que prueban en las «nocturnas» no llega a la versión estable, pero la mayoría sí lo termina haciendo antes o después.

Y algo que sí se espera en un futuro a medio plazo es un diseño actualizado, algo que ya hemos empezado a ver en los ajustes de Firefox 153. En la captura de cabecera se ven cómo son en el actual Firefox 151 y cómo serán en la versión 153 que llegará dentro de 8 semanas. Un vistazo es suficiente para darnos cuenta que, como mínimo, hay más apartados en la futura entrega del navegador del ¿zorro? (es lo que dicen ahora que es la mascota, un zorro, y nada de panda rojo, además de otros temas polémicos).

Firefox 153 llegará en 8 semanas con los ajustes rediseñados

La nueva distribución de los apartados de los ajustes es más clara, mejorando la organización y facilitando la navegación. He de reconocer que para mí es una mejora considerable. Por poner algún ejemplo personal, a mí me cuesta encontrar ciertos apartados en el Firefox actual, como puede ser el del idioma, y termino usando la caja de búsqueda para encontrar algunas opciones. De Firefox 153 en adelante, los idiomas estarán en su propio apartado.

También están disponibles los apartados de apariencia, descargas y las contraseñas, todo accesible desde los Ajustes generales del navegador. Para los que sienta curiosidad, el apartado de IA, desde el que se gestiona si se usa algo o se desconecta toda, sigue estando presente.

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