Mozilla ha publicado, a falta de hacerlo oficial, algo que hará a lo largo del día de hoy, Firefox 151 como la nueva versión estable de su navegador, una actualización mensual que llega cargada de cambios visibles y ajustes en segundo plano. El foco se reparte entre el rediseño de la página de nueva pestaña, nuevas opciones de privacidad, mejoras en el visor de PDF y varias funciones orientadas a usuarios avanzados y desarrolladores.

Aunque en esta versión se hablaba de la posible llegada de un decodificador nativo para imágenes JPEG-XL, finalmente esta novedad se retrasa a Firefox 152 beta. Aun así, Firefox 151 supone un paso relevante en la evolución del navegador, especialmente para quienes usan el servicio VPN integrado, la navegación privada, el visor PDF o dependen de su perfil de usuario entre distintos equipos y sistemas operativos.

Nuevo Firefox Home: así cambia la página de nueva pestaña en Firefox 151

Uno de los cambios más visibles es la renovación de la página de nueva pestaña, que pasa a llamarse Firefox Home y adopta un aspecto más pulido. El cambio no es revolucionario, pero introduce un diseño más coherente con el futuro rediseño general del navegador (conocido como Nova), con formas más redondeadas y una sensación de interfaz algo más ligera.

El elemento que más llama la atención es la barra de búsqueda central, ahora con un diseño de «pastilla» más alargado y con esquinas redondeadas. Además, deja de mantenerse fija al hacer scroll, lo que da un poco más de espacio visual al resto de contenidos cuando el usuario se desplaza por la página de inicio.

Las historias recomendadas siguen presentes, pero el botón para seguir temas cambia su presentación: ahora se muestra como un icono de suma situado a la izquierda del encabezado de la sección. El funcionamiento, en esencia, no cambia: se pueden seguir temáticas concretas o ajustar qué tipo de contenidos aparecen en esa zona.

Para quienes consideran este apartado más ruido que otra cosa, Firefox mantiene la posibilidad de ocultar historias concretas o bloquear temas enteros, y también es posible desactivar la personalización basada en el historial de navegación. Esta personalización viene activa por defecto, pero se puede ajustar desde las opciones.

Personalización, accesos directos y nuevo widget del tiempo

Firefox Home también introduce un pequeño lavado de cara en el widget del tiempo (disponible solo en ciertos países), que se adapta al nuevo ancho de la barra de búsqueda. Desaparece la posibilidad de alternar entre vistas simple y detallada: ahora se muestra un recuadro único con la temperatura actual y las máximas y mínimas.

En cuanto a los accesos directos, Mozilla permite mostrar más filas de atajos en la página de inicio. Desde el icono del lápiz se pueden ajustar estos elementos y llegar hasta un máximo de cuatro filas, algo que puede venir bien a quienes usan Firefox como punto de partida para sus webs y servicios más habituales.

Para acompañar este nuevo enfoque visual, Firefox 151 incorpora una serie de fondos de pantalla «nuevos y llamativos» que se pueden elegir para personalizar Firefox Home. El objetivo es aprovechar mejor el espacio que antes quedaba prácticamente vacío y dar opciones a quienes quieren una pantalla de inicio más vistosa.

Ajustes de diseño y primeras pinceladas del rediseño Nova

Más allá de la nueva pestaña, en esta versión empiezan a verse retazos del rediseño Nova en otras partes del navegador. La página de configuración (accesible vía about:preferences) se vuelve más compacta, con los elementos mejor agrupados y un diseño algo más denso.

El buscador interno de la página de ajustes también cambia: la barra de búsqueda de las preferencias ahora ocupa todo el ancho de la columna de configuraciones, en lugar de quedar arrinconada, lo que facilita localizar opciones concretas cuando el usuario no recuerda exactamente en qué apartado se encuentran.

Los widgets experimentales disponibles desde Firefox Labs también se benefician de pequeños retoques visuales. Según explica Mozilla, ahora se integran mejor en el conjunto y dejan de verse tan fuera de lugar respecto al resto del diseño del navegador.

Privacidad: botón rápido para limpiar sesiones privadas y mejor protección contra huellas

En el terreno de la privacidad, Firefox 151 introduce una novedad práctica en el modo de navegación privada: un botón específico para borrar la sesión sin tener que cerrar la ventana. Se trata de un icono con forma de llama en la barra de herramientas que permite eliminar cookies, historial y datos del sitio relativos a la sesión privada abierta.

Al hacer clic en este botón, el navegador muestra un aviso de confirmación y, tras aceptarlo, limpia todos los datos asociados a esa sesión y la deja lista como si se acabase de abrir una ventana privada nueva. La idea recuerda a la función «Fire» del navegador de DuckDuckGo, que también usa una metáfora de fuego para dejar todo a cero, aunque en Firefox no se ha incorporado una animación llamativa.

Además, Mozilla refuerza la protección contra la huella digital del dispositivo (fingerprinting) dentro del modo de Protección Mejorada contra Rastreo en nivel Estándar. Se limita la cantidad de información sobre el sistema y el navegador que las webs pueden recoger, con el objetivo de complicar el seguimiento del usuario a través de diferentes sitios mediante técnicas de identificación pasiva.

Visor PDF de Firefox 151: unir archivos sin salir del navegador

El visor y editor de PDF nativo de Firefox continúa ganando funciones, y en esta versión recibe una de las más útiles: la posibilidad de fusionar varios archivos PDF en un único documento. Esto evita tener que recurrir a aplicaciones externas o servicios web de terceros para tareas sencillas de combinación de documentos.

El proceso es bastante directo: basta con abrir un PDF en el navegador, desplegar la barra lateral y pulsar el icono de suma. Desde ahí se puede elegir otro archivo PDF en el gestor de archivos del sistema. Su contenido se añade al final del documento abierto, y el usuario puede reordenar las páginas o eliminar las que no necesite.

Una vez que se tiene el documento final a gusto de cada uno, solo queda exportar el PDF combinado antes de cerrar la pestaña. Para quienes trabajan con muchos documentos, especialmente en entornos administrativos, académicos o legales, este tipo de funciones integradas puede ahorrar tiempo y reducir la dependencia de programas adicionales.

Traducciones en el propio dispositivo: acceso más directo

Firefox introdujo recientemente una página específica para gestionar las traducciones que se realizan de forma local en el propio dispositivo, sin enviar el texto a servidores externos, a través de la dirección about:translations. Con Firefox 151, el acceso a esta herramienta se simplifica.

Ya no es necesario recordar o escribir manualmente la dirección especial: la página de traducciones se puede abrir desde el menú interno del navegador, concretamente desde la sección “Más herramientas” del menú de la aplicación. Este detalle puede animar a más usuarios a probar las traducciones locales, un aspecto especialmente sensible para quienes priorizan la protección de datos.

Copias de seguridad de perfiles y sincronización entre sistemas

Mozilla refuerza la gestión de perfiles de usuario, un punto crítico cuando se manejan marcadores, extensiones, configuraciones y contraseñas en varios equipos. Firefox 151 habilita la creación de copias de seguridad locales de perfiles en Linux, una opción que ya estaba disponible en Windows desde hace algunas versiones.

Además, estas copias de seguridad ahora pueden restaurarse entre distintas plataformas, por ejemplo, mover un perfil desde macOS a Linux o viceversa, manteniendo temas, complementos y otros ajustes. Esto facilita los cambios de sistema operativo sin perder el entorno de trabajo habitual del navegador, algo interesante para usuarios que alternan entre entornos de escritorio distintos.

Mejoras específicas para macOS y ajustes por región

En macOS, Firefox 151 incorpora compatibilidad con Universal Clipboard, lo que permite copiar y pegar contenido de forma más transparente entre dispositivos del ecosistema Apple, como un Mac y un iPhone o iPad. También se introducen menús nativos integrados en la propia página, lo que busca que la experiencia siga más de cerca las convenciones de diseño del sistema de Apple.

Por otro lado, en Europa se nota un pequeño guiño regional: se habilita la función de autocompletado de direcciones para usuarios de Países Bajos. Esto acelera el relleno de formularios en compras online, registros de servicios y trámites digitales. Es previsible que esta función se vaya extendiendo de forma gradual a otros, aunque Mozilla no detalla un calendario concreto en las notas de esta versión.

En el caso de Windows, se menciona un ajuste en los avisos de geolocalización, con cambios en cómo se muestran las peticiones de ubicación a los usuarios. Aunque el comportamiento básico sigue siendo el mismo (pedir permiso antes de compartir la ubicación), Mozilla recalibra la experiencia para alinearla mejor con las expectativas de seguridad y privacidad en este sistema.

Novedades para desarrolladores y compatibilidad web

Con esta API, los desarrolladores pueden abrir una ventana siempre visible que contenga HTML arbitrario, no solo un vídeo. Esto habilita usos como controles personalizados en videollamadas, paneles de información adicionales o herramientas flotantes que acompañen al usuario mientras navega por otras páginas. Firefox se alinea así con navegadores como Chrome, que incorporaron esta capacidad a partir de versiones como la 116.

Entre el resto de cambios orientados a desarrollo, destaca la activación de las restricciones de acceso a red local para todos los usuarios, un paso importante para reducir riesgos de seguridad en aplicaciones web que podrían intentar comunicarse con dispositivos internos sin conocimiento del usuario.

También se mejora el soporte del Fullscreen Keyboard Lock API, que ahora admite un argumento en la llamada a requestFullscreen, permitiendo un mayor control sobre cómo y cuándo se bloquea el teclado en interfaces a pantalla completa. Por su parte, las reglas CSS @container amplían su sintaxis y aceptan listas de condiciones de consulta y estilos combinados, algo muy útil para diseños responsivos más flexibles.

En el ámbito del hardware, Firefox 151 habilita soporte para la Web Serial API en ciertos microcontroladores, incluido el Raspberry Pi Pico. Esto abre la puerta a aplicaciones web que interactúan directamente con dispositivos conectados por puerto serie, una posibilidad interesante para proyectos educativos, de domótica o de prototipado rápido.

Disponibilidad de Firefox 151 y opciones de instalación

Las compilaciones oficiales de Firefox 151.0 están disponibles para descarga directa desde los servidores de Mozilla, y pronto en la web oficial del proyecto. En Windows y macOS, la actualización llega como un parche interno que se descarga y aplica desde el propio navegador, salvo que el usuario haya desactivado expresamente las actualizaciones automáticas. En entornos de escritorio Linux, la situación es algo más variada según la distribución y el formato elegido.

En Ubuntu, donde Firefox se distribuye por defecto en formato Snap, la actualización a la versión 151 se realiza en segundo plano, sin que el usuario tenga que intervenir, y se aplica en cuanto se reinicia el navegador. Quien prefiera el formato Flatpak puede instalarlo desde Flathub y actualizar más tarde mediante el comando flatpak update o a través de aplicaciones gráficas como Bazaar, disponible en los repositorios de Ubuntu 26.04.

Para distribuciones como Linux Mint, la actualización se gestiona normalmente mediante la herramienta Mint Update o a través de la línea de comandos con apt. En cualquier caso, las notas de lanzamiento y el apartado de seguridad detallan los parches incluidos, lo cual es relevante para administradores de sistemas y usuarios que necesitan justificar actualizaciones por motivos de cumplimiento normativo.

Con Firefox 151, Mozilla refuerza piezas clave del navegador sin grandes estridencias: un Firefox Home más trabajado, mejoras claras en privacidad, un visor PDF más completo y nuevas APIs que apuntan tanto a usuarios finales como a desarrolladores. La versión se siente como un paso intermedio sólido hacia el futuro rediseño Nova, con avances que, aunque discretos, resultan prácticos en el uso diario y mantienen al navegador bien posicionado en el ecosistema de software libre.