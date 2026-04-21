Firefox 150 ya está disponible para su descarga en el servidor de Mozilla y llega cargado de cambios que afectan tanto a la experiencia diaria de navegación como al trabajo de desarrolladores web. Esta actualización, que sigue la línea de un navegador cada vez más centrado en la privacidad y con ambiciones crecientes en el ámbito de la inteligencia artificial, introduce mejoras en pestañas, edición de PDF, traducción, seguridad en la red local y soporte específico para sistemas Linux y Windows. El anuncio se hará oficial al medio día en España, y las notas de lanzamiento se actualizarán en ese momento.

Aunque las novedades se notan en todas las plataformas, buena parte de los cambios resultan especialmente relevantes para losque usan Firefox en el día a día, ya sea en entornos domésticos, educativos o profesionales. Desde nuevas opciones para compartir varias pestañas a la vez, hasta más control sobre qué páginas pueden conectar con dispositivos de la red local, la versión 150 busca pulir detalles que muchas veces marcan la diferencia en el uso real del navegador.

Firefox 150 introduce mejoras en pestañas: Split View más completo y opciones de compartir

Uno de los puntos que más se refuerza en Firefox 150 es la gestión de pestañas, con un Split View más potente y fácil de usar. Esta vista dividida, que apareció por primera vez en Firefox 149, ya permitía abrir dos páginas web en paralelo dentro de la misma pestaña para evitar estar moviéndose continuamente entre ventanas. Ahora, la función se amplía con nuevas acciones desde el menú contextual.

En esta versión, basta con hacer clic derecho sobre un enlace y elegir «Open Link in Split View» para que el enlace se abra directamente en la vista dividida junto a la página actual. Además, dentro de la propia Split View se ha añadido una opción para invertir rápidamente el orden de las pestañas desde el menú de tres puntos que aparece en la parte inferior de la zona enfocada, lo que facilita reorganizar qué contenido se ve a la izquierda o a la derecha sin cerrar nada.

Cuando el usuario quiere crear una nueva vista dividida sin usar un enlace concreto, Firefox 150 ofrece ahora la posibilidad de buscar entre el resto de pestañas abiertas directamente desde la interfaz de Split View. De este modo, se puede seleccionar en el momento exacto qué pestaña se quiere mostrar junto a la actual, lo que resulta bastante útil cuando se trabaja con muchas páginas a la vez.

Otra novedad destacable es el soporte para compartir múltiples pestañas simultáneamente. El procedimiento es sencillo: se seleccionan varias pestañas abiertas (usando la combinación de teclas Shift + clic para marcar varias a la vez), se abre el menú contextual y se acude a la opción Share > Copy {$num} links. Con este gesto, Firefox copia de golpe todas las direcciones URL de las pestañas seleccionadas, listas para pegarlas en un correo, en una aplicación de mensajería o en cualquier otro servicio.

Mozilla también ha pensado en quienes se sienten algo frustrados con algunas funciones automáticas. En el apartado de pestañas de la configuración se ha añadido una opción para desactivar la creación de grupos de pestañas mediante arrastrar y soltar. Si este comportamiento se percibe más como una molestia que como una ayuda, ahora se puede deshabilitar para recuperar un manejo más clásico de las pestañas.

Editor de PDF mejorado: reorganizar, copiar, borrar y exportar páginas

Firefox lleva tiempo reforzando su editor de PDF integrado en el navegador, y la versión 150 suma nuevas funciones que reducen la necesidad de depender de aplicaciones externas para tareas básicas. A partir de ahora, los usuarios pueden reorganizar páginas dentro de un PDF, copiar y pegar páginas, eliminar aquellas que no necesiten y exportar únicamente un conjunto de páginas seleccionadas.

Para aprovechar estas funciones, basta con arrastrar un archivo PDF local a una ventana de Firefox. El navegador abre el documento con su editor nativo, desde donde se pueden reordenar páginas para cambiar la estructura del archivo, duplicar secciones, eliminar contenido sobrante o generar un nuevo PDF a partir de ciertas páginas sin tener que manipular el original. Este enfoque resulta práctico tanto en entornos de oficina como en centros educativos o para gestiones administrativas frecuentes.

Traducciones privadas y conversiones rápidas desde la barra de direcciones

Las traducciones privadas en el propio dispositivo, una de las apuestas de Firefox para reforzar la privacidad lingüística, también evolucionan con Firefox 150. Hasta ahora, esta herramienta se activaba principalmente cuando el usuario visitaba una página en otro idioma o al resaltar un fragmento de texto. Con esta actualización se habilita un modo de traducción puntual más flexible.

El navegador incorpora una nueva forma de acceso: se puede escribir «tra» en la barra de direcciones y hacer clic en la tarjeta de traducción que aparece. Esto lleva a la página interna about:translations, donde se muestra un formulario específico de traducción. Allí, el usuario puede pegar el texto que quiera traducir en un cuadro, elegir el idioma de origen y el de destino, y ver cómo el resultado aparece en tiempo real en otro campo, sin necesidad de salir del navegador ni usar servicios externos.

Además, Firefox 150 añade una función práctica para el día a día: las conversiones instantáneas desde la barra de direcciones. Si se introduce una consulta del tipo «1000 mph to km/h» en el cuadro de búsqueda, el navegador muestra al instante el resultado de la conversión, de manera similar a otras respuestas rápidas disponibles en el omnibox. El resultado puede copiarse directamente con un clic, lo que agiliza tareas sencillas de este tipo sin abrir páginas adicionales.

Seguridad reforzada en Firefox 150: restricciones de acceso a la red local

En el ámbito de la seguridad y la privacidad, Firefox 150 despliega para todos los usuarios una medida que ya estaba activa para quienes utilizaban el modo Estricto de la Protección contra Rastreo Mejorada (ETP). Se trata de las restricciones de acceso a la red local, una capa más de control sobre qué páginas pueden comunicarse con dispositivos conectados al mismo entorno de red del usuario.

Con esta actualización, cualquier intento de una web de acceder a dispositivos o aplicaciones en la red local requerirá permiso explícito del usuario. Esto incluye, por ejemplo, impresoras, cámaras IP, servidores locales o aplicaciones que se conectan a través de puertos internos. Una vez activada la protección para todos, el nivel de seguridad es el mismo tanto si se usa ETP en modo Estricto como si se mantiene la configuración estándar.

Cambios específicos para Linux: selector de emojis GTK y paquete .rpm

Para las personas que utilizan distribuciones GNU/Linux, la versión 150 incorpora varias mejoras centradas en la integración con el sistema. La más visible es el soporte del selector de emojis nativo de GTK dentro del navegador. Al situar el cursor en un campo de texto, ya sea en una página web o en la propia interfaz de Firefox, se puede pulsar la combinación de teclas Ctrl + . (si la distribución no ha modificado ese atajo) para abrir el panel de emojis del entorno de escritorio.

Este cambio permite insertar emojis de forma coherente con el resto de aplicaciones GTK, evitando soluciones independientes o complementos de terceros. Es un detalle menor a primera vista, pero ayuda a unificar la experiencia en escritorios populares entre usuarios, como GNOME en Ubuntu, Fedora o Debian, entre otros.

Otra novedad relevante para el ecosistema Linux es la disponibilidad de un paquete .rpm autónomo descargable directamente desde la página de Firefox. Este formato resulta especialmente interesante para quienes usan distribuciones basadas en RPM, como Red Hat Enterprise Linux, Fedora, openSUSE y otras variantes. Al ofrecer un paquete oficial, Mozilla facilita mantener una versión del navegador alineada con sus propios ciclos de actualización, más allá de los repositorios de cada distribución.

Novedades para usuarios de Windows: aplicaciones web y gestión de perfiles

En el caso de Windows, Firefox 150 amplía las posibilidades para quienes instalaban el navegador desde la Microsoft Store. A partir de esta versión, las aplicaciones web de Firefox están disponibles también para estos usuarios, lo que significa que pueden crear accesos directos a páginas web que se comportan como aplicaciones independientes, lanzándose en ventanas separadas y con una integración más limpia en el sistema.

Además, la actualización activa el nuevo gestor de perfiles y las opciones de copia de seguridad de perfiles en Windows 10 y Windows 11. Esta función facilita separar usos personales y profesionales del navegador, así como realizar copias de seguridad de los datos asociados a cada perfil (marcadores, historial, extensiones, configuraciones) para restaurarlos más adelante o migrarlos a otra instalación.

Mejoras para desarrolladores web en Firefox 150

Firefox 150 también introduce una serie de cambios dirigidos a desarrolladores web que trabajan con HTML, CSS, accesibilidad y medios. Entre ellos destaca la incorporación de la API AriaNotify, pensada para ofrecer notificaciones de accesibilidad más fiables, algo clave para aplicaciones web que necesitan comunicar cambios dinámicos a lectores de pantalla y tecnologías de asistencia.

En lo relativo a contenido multimedia, el navegador añade soporte para las pseudo-clases :playing y :paused aplicadas a elementos <audio> y <video>. Estas pseudo-clases permiten adaptar el estilo visual de los controles o de elementos asociados según el estado de reproducción (en marcha, en pausa, silenciado, bloqueado, etc.), lo que abre la puerta a interfaces más claras y coherentes con la acción del usuario.

Firefox 150 suma también la función light-dark() aplicada a imágenes, en un enfoque similar al uso de esta función en colores. Esto permite a los desarrolladores ajustar la apariencia de imágenes según el modo de color del sistema o del sitio (claro u oscuro), favoreciendo diseños que se adaptan automáticamente y mantienen legibilidad y contraste adecuados.

Entre otras novedades técnicas se incluye la API highlightsFromPoint(), el soporte de tamaño automático al usar lazy loading de imágenes con srcset y un panel mejorado para alternar pseudo-clases desde las herramientas de desarrollo. Todo ello se complementa con más documentación disponible en los recursos oficiales de Mozilla para quienes quieran profundizar en los cambios.

Descarga y actualización de Firefox 150 en distintos sistemas

Los archivos de Firefox 150 en formato binario pueden descargarse desde los servidores FTP de la organización, en unas horas también en su página web oficiala.

En Windows y macOS, los usuarios pueden actualizar a Firefox 150 desde el propio navegador, accediendo al menú de ayuda o a las preferencias para buscar nuevas versiones. Una vez detectada la actualización, el navegador se descarga en segundo plano y pide reiniciar para aplicar los cambios cuando todo está listo.

En el caso de Ubuntu, Firefox se distribuye de forma predeterminada como paquete Snap con actualizaciones automáticas. Esto significa que la nueva versión se descarga de fondo y solo se requiere reiniciar el navegador cuando el sistema lo indique. Los usuarios de Linux Mint pueden optar por actualizar mediante la herramienta Mint Update o a través de la terminal usando apt, según prefieran.

Para quienes utilizan otras distribuciones, Firefox 150 también está disponible como paquete Flatpak en Flathub, lo que permite mantener el navegador independiente de los repositorios oficiales de cada sistema. Y, como se ha mencionado antes, los usuarios de distribuciones basadas en RPM disponen de un paquete .rpm descargable directamente desde la web de Firefox.

Con todas estas mejoras, Firefox 150 pone el foco en pequeños detalles que acaban teniendo impacto en el uso real del navegador: gestión de pestañas más cómoda, edición de PDF integrada, traducciones privadas más flexibles, mayor control sobre el acceso a la red local y una mejor integración tanto en Linux como en Windows. Sin grandes alardes, pero con cambios constantes, el navegador de Mozilla continúa puliendo su propuesta para quienes priorizan la privacidad, la compatibilidad web y un conjunto de herramientas útiles para el día a día.