Mozilla se ha decidido a revolucionar su navegador web. No eran pocas las voces que se quejaban por su falta de ritmo al añadir actualizaciones importantes, pero eso cambió con la llegada del nuevo CEO. Pronto se dio la noticia de que centrarían sus esfuerzos en diseñar un buen navegador basado en IA, y en pocos días llegará Firefox 149 con otra novedad que seguramente sea bien recibida por, al menos, parte de la comunidad.

Firefox 149 vendrá con una VPN gratuita, con un límite de 50GB. ¿Son 50GB suficientes? Totalmente, a no ser que se pretenda reproducir contenido en streaming. Una hora de una película en HD puede consumir varios gigas, y 10 episodios de una serie de Netflix, Disney+ o Prime Video podría acabar con esos 50GB. Pero si se usa para consultar páginas web normales, esa cantidad es muy generosa. No está de más comentar que hay servicios que también ofrecen una cantidad sin pagar y que éstos se quedan en 2GB.

Firefox y su VPN gratuita con garantía Mozilla

Antes de continuar, nos vemos obligados a hablar de las VPN gratuitas. Aunque Mozilla dice que está «construido a partir de nuestros principios de datos y nuestro compromiso de ser el navegador más confiable del mundo. Enruta el tráfico de su navegador a través de un proxy para ocultar su dirección IP y ubicación mientras navega«, por lo general, al hacer un uso de un servicio gratuito nosotros somos el producto. Por lo tanto no hay que hacer nada «serio», pero sí puede valer si lo único que queremos es saltarnos un bloqueo.

Este VPN no será como el otro que ya ofrece Mozilla de pago, con el que colaboran con Mullvard. En teoría será más privado, pero el que quiera estar más tranquilo deberá pasar por caja y pagar por un servicio completo. La mala noticia es que sólo estará disponible de inicio en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. El resto tendremos que esperar.

Ventana inteligente y vista dividida

Firefox 149 también llegará con la ventana inteligente, antes conocida como ventana IA, pero sólo en parte. Para probarla hay que entrar en la lista de espera, algo que yo ya he hecho no sé si por curiosidad personal o porque escribo en medios como este y me permitirá generar contenido.

Firefox introducirá por fin la vista dividida. Como usuario de Vivaldi, he de reconocer que me parece que la función está un poco justa, pero no es peor que lo que encontramos en Chrome, Brave o Edge.

Firefox 149 llegará con todas estas novedades el 24 de marzo.