Firefox 149 marca uno de los cambios más grandes del navegador de Mozilla en los últimos años, tanto en privacidad como en funciones pensadas para el día a día. La actualización, prevista para el 24 de marzo (notas de lanzamiento), combina novedades técnicas importantes con herramientas dirigidas a facilitar la navegación y reforzar el control del usuario.

Con este lanzamiento, Mozilla apuesta por integrar de serie una VPN gratuita, nuevos modos de multitarea y un mayor enfoque en la experiencia del usuario, mientras sigue puliendo el rendimiento del motor Gecko y renovando elementos visuales clave del navegador.

VPN gratuita integrada en Firefox 149: cómo funciona y límites

Una de las grandes novedades de Firefox 149 es la inclusión de una VPN gratuita integrada directamente en el navegador, sin necesidad de instalar extensiones externas ni contratar servicios de terceros. Esta función actúa como una VPN de tipo «solo navegador»: protege únicamente el tráfico que pasa por Firefox, dejando fuera el resto de aplicaciones del dispositivo.

Mozilla indica que la VPN redirige el tráfico del navegador a través de un proxy para ocultar la dirección IP real y la ubicación aproximada, dificultando el seguimiento por parte de webs y servicios en línea. A diferencia de muchas soluciones gratuitas de baja reputación, la compañía insiste en que el servicio se ha diseñado siguiendo sus principios de datos, evitando los acuerdos opacos o modelos de negocio basados en explotar la información personal de los usuarios.

Para utilizar esta VPN integrada será necesario iniciar sesión con una cuenta de Mozilla. Estas cuentas no tienen coste, pero añaden un pequeño punto de fricción para quienes prefieran usar el navegador sin registro. A cambio, el servicio de VPN se ofrece con una cuota de hasta 50 GB de tráfico protegido al mes, una cifra relativamente generosa para navegación, correo, redes sociales o lectura de prensa.

Conviene tener presente que no se trata de una VPN para todo el sistema ni está pensada para usos intensivos como streaming masivo en alta definición o descargas constantes de archivos muy pesados. En esos escenarios, los 50 GB mensuales se pueden agotar con rapidez, por lo que usuarios avanzados quizá prefieran combinar Firefox con soluciones VPN dedicadas de pago o con planes gratuitos que ofrezcan más volumen de datos.

Disponibilidad geográfica: primeros países y posible impacto en Europa

La VPN gratuita integrada en Firefox 149 tendrá un despliegue inicial limitado a cuatro países: Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Estos mercados funcionan en la práctica como banco de pruebas para el servicio, que se apoya en infraestructura propia de Mozilla distribuida internacionalmente, y no en la red del servicio Mozilla VPN de pago operado junto a Mullvad.

Aunque España y otros países europeos no están incluidos de entrada en este despliegue, el hecho de que dos grandes mercados de la UE como Francia y Alemania formen parte de la primera ola deja la puerta abierta a que el servicio pueda extenderse más adelante a otros estados miembros. Para usuarios europeos preocupados por su privacidad, esta estrategia refuerza el posicionamiento de Firefox como un navegador especialmente atento a la protección de datos en un entorno de regulaciones cada vez más estrictas.

Mozilla subraya que, según sus compromisos de privacidad, no almacena registros de actividad que permitan reconstruir el historial de navegación del usuario. Este enfoque contrasta con prácticas habituales en algunas VPN gratuitas de terceros, que monetizan la información recopilada. En el contexto europeo, donde el RGPD (GDPR) ha elevado el listón en materia de protección de datos, esta política puede resultar especialmente relevante.

VPN gratuita vs. servicios de pago y modelo «freemium»

La llegada de esta VPN integrada no sustituye al servicio Mozilla VPN de pago, que la organización ofrece en colaboración con Mullvad. En la práctica, la versión gratuita incluida en Firefox 149 funciona como una solución más sencilla y limitada, pensada para quienes necesitan una capa adicional de privacidad en el navegador sin complicaciones ni costes.

Esta estrategia encaja con un modelo de tipo «freemium»: por un lado, la VPN gratuita aumenta el atractivo del navegador frente a competidores; por otro, sirve de puerta de entrada para que usuarios con necesidades más avanzadas puedan plantearse un plan de pago con más opciones, mayor cantidad de datos o protección a nivel de todo el dispositivo. Navegadores como Vivaldi ya aplican un enfoque similar con servicios VPN gratuitos vinculados a ofertas más completas.

Para quienes residan en la Unión Europea y necesiten volumen de datos superior o funciones como cambio frecuente de servidor para sortear bloqueos geográficos, proveedores especializados como Proton VPN, Hide.me u opciones de pago de bajo coste (por ejemplo, Surfshark o Private Internet Access) seguirán siendo alternativas razonables. La VPN de Firefox, en cambio, destaca por su integración directa, ausencia de coste y enfoque en la privacidad dentro del propio navegador.

Novedades de productividad: Smart Window, Split view y Tab Notes

Firefox 149 no se queda solo en la privacidad. La actualización trae una batería de funciones orientadas a mejorar la productividad y la multitarea en el navegador. Una de las más llamativas es Smart Window, antes conocida como AI Window, un panel opcional que emplea técnicas de inteligencia artificial para ofrecer ayuda contextual mientras el usuario navega.

Smart Window es capaz de resumir artículos, ofrecer definiciones rápidas, comparar productos y proporcionar información complementaria sin necesidad de abandonar la página actual. Esta herramienta será completamente optativa y funcionará bajo un modelo de activación por consentimiento, respondiendo así a la preocupación de parte de la comunidad por evitar funciones de IA demasiado intrusivas o activadas por defecto.

Junto a Smart Window, Firefox 149 introduce Split view, una vista partida que permite colocar dos páginas web lado a lado dentro de la misma ventana. Para quienes trabajan con documentación, investigación o comparativas de precios, esta función puede ahorrar saltos constantes entre pestañas y ventanas. Según Mozilla, Split view comenzará a desplegarse con el propio lanzamiento de la versión 149 el 24 de marzo.

Otra novedad es Tab Notes, una herramienta que permite añadir notas directamente asociadas a cada pestaña. Esta característica responde a una necesidad muy habitual: guardar apuntes rápidos sobre un artículo, un documento o una comparativa sin tener que recurrir a aplicaciones externas. Tab Notes se estrenará en Firefox Labs 149, el canal de pruebas donde los usuarios interesados pueden probar funciones antes de que lleguen al canal estable.

Mejoras técnicas: imágenes JPEG-XL, PDFs y rendimiento en red

En el terreno más técnico, Firefox 149 incorpora una serie de cambios internos centrados en rendimiento, seguridad y compatibilidad. Una de las modificaciones destacadas es la adopción de jxl-rs como decodificador JPEG-XL escrito en Rust, que sustituye al anterior decodificador desarrollado en C++. Esta transición hacia una implementación en Rust refuerza la apuesta de Mozilla por un código más seguro a nivel de memoria.

JPEG-XL es un formato de imagen moderno que promete mayor eficiencia de compresión y mejor calidad frente a estándares tradicionales como JPEG, especialmente en casos de recompresión y edición. Al seguir el mismo camino que navegadores como Google Chrome, que recuperaron el soporte para JPEG-XL con un enfoque similar, Firefox 149 se alinea con una tendencia hacia formatos de imagen más avanzados y optimizados.

La versión 149 también mejora el manejo de archivos PDF dentro del navegador, acelerando la carga y la interacción con este tipo de documentos. Además, se añade la opción de descargar imágenes incrustadas en los PDFs a través del menú contextual, algo útil para guardar gráficos o ilustraciones sin necesidad de herramientas externas.

En el ámbito de la conectividad, Mozilla ha trabajado en reforzar el rendimiento y la robustez de las subidas sobre HTTP/3, el protocolo de nueva generación que ya se está extendiendo por buena parte de la web. Estas mejoras pueden traducirse en una experiencia más estable al enviar datos a servicios compatibles, especialmente en conexiones de red menos fiables.

Cambios específicos en Linux y experiencia visual renovada

Los usuarios de Linux también reciben atención en Firefox 149. En los sistemas compatibles, el navegador pasará a usar por defecto el selector de archivos del portal XDG, un componente que centraliza la forma en que las aplicaciones acceden al sistema de archivos bajo ciertos entornos de escritorio. Cuando este portal no esté disponible, Firefox seguirá recurriendo al diálogo tradicional basado en GTK3, de modo que la transición será transparente.

En paralelo, Mozilla ha aprovechado la actualización para renovar el aspecto de las páginas de error, dándoles un diseño más limpio y coherente con el resto de la interfaz. La versión también llega con un nuevo planteamiento visual general y un personaje mascota llamado Kit, con el que la marca busca hacer el navegador algo más reconocible y cercano sin alterar en exceso la estructura básica a la que están acostumbrados los usuarios.

Herramientas para desarrolladores y publicación de la versión

Aunque muchas de las novedades más visibles están pensadas para usuarios finales, Firefox 149 también introduce nuevas APIs y mejoras para desarrolladores web. Los detalles técnicos de estos cambios se pueden consultar en la documentación actualizada de developer.mozilla.org, donde Mozilla suele desglosar cada versión con especial atención a compatibilidades y nuevas capacidades de la plataforma.

Los binarios oficiales de Firefox 149 se distribuyen a través de los canales habituales de Mozilla, incluyendo sus servidores FTP públicos y los sistemas de actualización integrados en el propio navegador. Como en versiones anteriores, los usuarios que ya tengan Firefox instalado irán recibiendo la actualización de forma progresiva.

Firefox 149 se perfila como una versión clave que combina un refuerzo notable de la privacidad (gracias a la VPN integrada) con funciones pensadas para trabajar mejor en el navegador, como Smart Window, Split view y Tab Notes, todo ello acompañado de mejoras internas en rendimiento, formato de imagen, gestión de PDFs y experiencia visual. Para usuarios de España y del resto de Europa, aunque la VPN gratuita no llegue aún a todos los países, la dirección que marca Mozilla —más control del usuario, mayor transparencia en el tratamiento de datos y apuesta por estándares abiertos— refuerza la posición de Firefox como una alternativa sólida en un mercado cada vez más dominado por motores únicos y ecosistemas cerrados.