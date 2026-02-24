En un momento en el que la inteligencia artificial se ha colado en prácticamente todos los navegadores, Firefox da un paso distinto al de la competencia. Mientras Chrome, Edge y otros apuestan por asistentes y funciones automatizadas integradas por defecto, el navegador de Mozilla introduce una manera sencilla de decirles que no: un sistema para cortar de raíz todas estas características con la llegada de Firefox 148.

Mozilla mantiene su línea de priorizar el control del usuario y la protección de datos personales, algo especialmente valorado en Europa y en España, donde la sensibilidad hacia la privacidad digital es cada vez mayor. La actualización no se limita a la IA: también incluye mejoras de estabilidad, corrección de fallos molestos y ajustes internos que pulen el funcionamiento diario del navegador.

Firefox 148 y un solo ajuste para apagar toda la inteligencia artificial

La gran novedad de Firefox 148 es el llamado AI Kill Switch, un ajuste pensado para quienes no quieren convivir con capas de automatización en su navegador. A diferencia de lo que ocurre en otros navegadores, donde cada función de IA tiene su propia opción (si la tiene) y muchas veces está escondida, aquí se trata de un interruptor global que desactiva de golpe todas las características basadas en inteligencia artificial.

Este botón nace después de que Mozilla empezara a probar funciones experimentales de IA dentro de Firefox, como sugerencias inteligentes, herramientas de asistencia y otras utilidades que se iban integrando poco a poco en la experiencia de navegación. Buena parte de la comunidad, acostumbrada a un Firefox más «limpio» y respetuoso con la privacidad, empezó a mostrar su rechazo por miedo a perder precisamente esas señas de identidad.

En respuesta a esas quejas, Mozilla ha optado por una solución bastante clara: si el usuario no quiere IA, no tiene por qué tenerla. El AI Kill Switch no apaga una función concreta, sino que bloquea de raíz toda la inteligencia artificial presente en el navegador, sin necesidad de ir desactivando cosas una por una. Está pensado para quienes prefieren un navegador al estilo tradicional, sin capas extra de automatización que puedan afectar al rendimiento o a la privacidad, y en este sentido ofrece alternativas como Firefox más ‘limpio’ y respetuoso.

Además, la compañía mantiene la posibilidad de usar IA para quienes sí la quieran, pero sin imponerla. De este modo, Firefox 148 ofrece un punto intermedio entre aprovechar estas tecnologías y respetar el derecho a no utilizarlas. Para acceder a este nuevo control basta con escribir en la barra de direcciones la ruta interna about:preferences#ai, donde se centralizan los ajustes relacionados con la inteligencia artificial.

Mozilla, IA y privacidad: un equilibrio delicado

La posición de Mozilla con la IA es particular: necesita incorporar funciones modernas para seguir siendo competitivo, pero su imagen pública se apoya precisamente en lo contrario que muchos usuarios critican de otros navegadores, como el exceso de recopilación de datos o la integración agresiva de servicios externos en la experiencia de navegación.

En este contexto, el AI Kill Switch se convierte en una especie de válvula de seguridad. Permite a Mozilla experimentar e integrar herramientas inteligentes, pero al mismo tiempo garantiza que el usuario tiene siempre la última palabra sobre qué se ejecuta en su navegador. En países de la Unión Europea, donde el marco normativo sobre protección de datos es especialmente estricto, esta aproximación encaja mejor con la sensibilidad regulatoria y con las exigencias de transparencia.

Frente a la dificultad habitual para desactivar la IA en otros navegadores —con opciones dispersas, ajustes ocultos y funciones que vuelven a activarse tras las actualizaciones—, Firefox 148 plantea un modelo más directo y, en la práctica, menos intrusivo. Quien quiera un navegador con IA la puede usar, y quien no, puede apagarla de una vez sin miedo a que reaparezca sin aviso.

Mejoras en la experiencia de uso diaria con Firefox 148

Aunque el protagonismo se lo lleva el interruptor de IA, la versión Firefox 148 también llega con cambios pensados para mejorar la navegación del día a día. Muchos usuarios se habían quejado de errores con la función de arrastrar y soltar, algo que afecta tanto a quien trabaja con muchas pestañas como a quienes usan aplicaciones web complejas.

Entre los fallos corregidos se encontraban problemas al mover pestañas entre ventanas distintas, errores al arrastrar elementos dentro de ciertas aplicaciones web y comportamientos poco consistentes en algunos entornos concretos. La nueva versión pule estos aspectos, lo que debería facilitar el trabajo a usuarios avanzados que manejan multitud de pestañas, servicios online y herramientas en la nube desde el navegador.

Seguridad reforzada y cambios internos en el motor

Como es habitual en cada actualización importante, Mozilla ha incluido en Firefox 148 varias correcciones de seguridad. Aunque la organización todavía no ha detallado públicamente los identificadores CVE asociados, sí ha adelantado que se han solucionado vulnerabilidades y problemas detectados tanto por su equipo interno como por la propia comunidad.

Junto a los parches de seguridad, la versión 148 incorpora mejoras internas en el motor del navegador, pequeños ajustes en la compatibilidad con los estándares web y correcciones relacionadas con el renderizado de páginas. Todo ello no se percibe a primera vista, pero contribuye a que las webs se muestren de forma más fiable y a que el navegador responda con mayor fluidez.

Mozilla también menciona cambios menores en la interfaz y en el comportamiento de algunos elementos, siempre con la idea de pulir detalles que, sumados, mejoran la sensación general de calidad. No son funciones llamativas, pero ayudan a que Firefox 148 sea una versión más estable y madura que las anteriores.

Cómo descargar y actualizar a Firefox 148

La nueva versión Firefox 148 está ya disponible para usuarios de escritorio, aunque el anuncio se hará oficial dentro de unas horas. Llegado el momento actualizarán las notas de este lanzamiento. La actualización irá llegando sola, pero quienes no quieran esperar tienen varios caminos para hacerse con ella.

Una opción es acudir directamente a la página oficial de Mozilla. En el momento en que se redactó la información original aún se mostraba la versión 147.0.4, pero el instalador de la 148 se está incorporando progresivamente, por lo que puede tardar unas horas en aparecer. Desde ahí se descarga el paquete correspondiente al sistema operativo y se instala como cualquier otro programa.

Otra vía, algo más directa para usuarios avanzados, es entrar en el FTP público de Mozilla. En este repositorio ya está subida la versión 148, y se puede descargar el instalador específico (por ejemplo, para Windows, macOS o distribuciones GNU/Linux) e instalarlo manualmente. Es una alternativa útil para quienes quieren tener la última versión sin depender de los tiempos de actualización de la web principal.

Quien prefiera no complicarse puede simplemente esperar a la actualización automática vía OTA. Firefox comprueba periódicamente si hay nuevas versiones y, cuando detecta Firefox 148, descarga e instala la actualización en segundo plano. Normalmente, basta con cerrar y volver a abrir el navegador para que se complete el proceso.

Si se quiere revisar el estado de la instalación, se puede ir al menú interno de ayuda. Entrando en Configuración > Ayuda > Acerca de Firefox, el navegador muestra la versión actual y, si hay una nueva disponible, inicia la descarga de inmediato. Es una forma sencilla de forzar la búsqueda de actualizaciones sin tener que entrar en ninguna página externa. Lo mejor para los usuarios de Linux es esperar a que la distribución añada los nuevos paquetes a los repositorios oficiales.

Un punto de inflexión para el futuro de Firefox

Más allá de la lista concreta de cambios, Firefox 148 supone un momento importante para la estrategia de Mozilla en torno a la inteligencia artificial. Hasta ahora, el navegador había sido visto como una especie de refugio frente a la avalancha de asistentes, resúmenes automáticos y otros experimentos que muchos usuarios consideran invasivos.

La incorporación de funciones de IA generó dudas entre parte de su base de usuarios, pero el lanzamiento del AI Kill Switch intenta responder a esas inquietudes con una solución clara: la IA estará ahí para quien la quiera, pero sin convertirse en una obligación. En un entorno donde otros navegadores integran estas funciones sin ofrecer controles tan contundentes, esta decisión marca diferencias.

En el contexto europeo, donde las normativas de protección de datos y el debate público en torno al uso de la IA son especialmente intensos, la propuesta de Firefox 148 encaja con una demanda creciente de herramientas tecnológicas más transparentes y configurables. No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de poder decidir con qué grado de presencia se convive con ella en el día a día.

Todo lo que trae esta versión —desde el interruptor global de IA hasta las correcciones de seguridad y las mejoras en la gestión de pestañas y compatibilidad web— configura un navegador que intenta equilibrar innovación y control. Para quienes buscan un entorno de navegación moderno pero con capacidad real de limitar la automatización, Firefox 148 se presenta como una de las opciones más coherentes disponibles ahora mismo.