La nueva versión Firefox 147 ya está disponible en los servidores de Mozilla, a la espera del anuncio oficial, y se presenta como la primera gran actualización del navegador libre en 2026, con un foco claro en rendimiento, organización interna y seguridad más que en cambios vistosos de interfaz. Aunque el lanzamiento es global, muchas de las novedades resultan especialmente relevantes para usuarios de Europa y España, donde Linux y la preocupación por la privacidad tienen un peso notable.

Se trata de una versión que combina mejoras profundas en el motor, ajustes específicos por sistema operativo y nuevas funciones pensadas para un uso más cómodo en el día a día. Desde una mejor gestión de archivos de configuración en Linux hasta un vídeo más fluido en equipos con GPU AMD, pasando por nuevas opciones de navegación segura y pequeñas mejoras de productividad, la actualización toca varios frentes a la vez.

Nueva organización en Linux: soporte completo del estándar XDG

Tras más de dos décadas de espera, Firefox 147 incorpora por fin compatibilidad con la especificación XDG Base Directory de Freedesktop.org, un estándar muy extendido en escritorios Linux que define dónde deben almacenarse configuración, datos y caché de las aplicaciones dentro del directorio personal.

A partir de esta versión, las instalaciones nuevas o los perfiles recién creados en Linux dejan de volcar todo en la carpeta ~/.mozilla y pasan a usar una estructura más ordenada: los archivos de configuración se guardan en ~/.config/mozilla , los datos persistentes en ~/.local/share/mozilla y la caché se mueve a ~/.cache/mozilla . Esto facilita tener un sistema más limpio, predecible y sencillo de respaldar, algo muy valorado en entornos profesionales y en administraciones públicas que usan Linux.

Es importante tener en cuenta que esta nueva estructura no altera de forma automática las instalaciones existentes: los perfiles ya creados seguirán utilizando la ubicación clásica salvo que se generen nuevos. Aun así, el cambio supone un paso adelante para alinear Firefox con el resto de aplicaciones del escritorio Linux y simplificar la gestión de perfiles en sistemas multiusuario o de trabajo remoto.

Mejoras visuales en GNOME y fraccionamiento de la pantalla

Además del soporte XDG, Firefox 147 introduce un ajuste pensado para quienes usan GNOME con el gestor de ventanas Mutter, muy habitual en distribuciones como Ubuntu, Fedora o Debian, ampliamente usadas también en España. Ahora el navegador sincroniza el tamaño de la ventana y de la superficie de renderizado con la cuadrícula real de píxeles cuando se aplica escalado fraccional.

Este cambio hace que el contenido se represente con mayor nitidez en pantallas con escalado al 125 %, 150 % u otros valores intermedios, sin depender del tamaño exacto de la ventana. En la práctica, textos e imágenes se ven más definidos, algo especialmente útil en monitores de alta resolución, portátiles modernos y configuraciones de varios monitores tan frecuentes en entornos de teletrabajo.

Vídeo más fluido: zero-copy en GPUs AMD y Picture-in-Picture automático

En el apartado multimedia, Firefox 147 activa la llamada decodificación de vídeo por hardware «zero-copy» en tarjetas gráficas AMD, siempre que el sistema lo permita. Esta técnica evita copias innecesarias de datos entre GPU y CPU durante la reproducción, reduciendo el consumo de recursos y mejorando la fluidez.

El objetivo es acercar el rendimiento con GPUs AMD al que ya se veía en equipos con Intel y NVIDIA, algo especialmente relevante para usuarios que consumen mucho vídeo en streaming, videoconferencias o contenido de alta resolución. En equipos de gama media o portátiles, este ajuste puede traducirse en una experiencia más suave y en una ligera mejora de la autonomía.

Otra novedad visible para el usuario es la ampliación de la función de Picture-in-Picture (PiP) automática. A partir de Firefox 147, el navegador puede abrir de forma automática una pequeña ventana PiP cuando se está reproduciendo un vídeo en una pestaña que pasa a segundo plano. Esta característica, antes experimental en Firefox Labs, pasa ahora a estar activada por defecto.

Si el comportamiento no convence, se puede ajustar desde la configuración, en el apartado de navegación, donde es posible activar o desactivar la opción de mantener los vídeos en PiP al cambiar de pestaña. Para quienes suelen alternar entre trabajo en la web y contenidos de vídeo (por ejemplo, formación online o sesiones informativas de la UE), la función facilita seguir el contenido sin perderlo de vista.

WebGPU en Apple Silicon y mejoras por plataforma

Firefox 147 habilita de forma generalizada el soporte de WebGPU en ordenadores Mac con Apple Silicon, cubriendo todos los sistemas macOS compatibles. WebGPU es la nueva API gráfica para la web que permite aprovechar mejor las capacidades modernas de las GPU, algo clave para aplicaciones 3D, herramientas de creatividad en línea, juegos vía navegador y experiencias interactivas exigentes.

Con este movimiento, los usuarios de Mac con chip M1, M2 y sucesores pueden beneficiarse de una ejecución más eficiente y con más posibilidades gráficas, lo que abre la puerta a aplicaciones web más avanzadas sin necesidad de instalar software adicional. Este soporte se suma a las mejoras en Linux y a las correcciones específicas para Windows, donde se ha solventado un error que impedía seleccionar pestañas cuando el cursor se situaba en la parte superior de algunos monitores.

En Android, la versión 147 incorpora cambios orientados a reforzar la seguridad frente a ataques de canal lateral como Spectre, activando por defecto el aislamiento de sitios (Site Isolation). Con esta medida, cada sitio web se aísla mejor de los demás, reduciendo el riesgo de filtrado de información entre pestañas o procesos en dispositivos móviles.

Navegación más segura: Safe Browsing V5 y protección de la red local

Mozilla continúa ajustando la protección contra páginas maliciosas al comenzar la migración desde el protocolo Safe Browsing V4 a la versión V5, utilizando un modo basado en listas locales. Este cambio forma parte de la estrategia del navegador para mantener un equilibrio entre seguridad y control sobre los datos, aspecto que preocupa especialmente en el marco del RGPD y las normativas europeas.

En las instalaciones donde la Protección frente al rastreo mejorada está configurada en modo Estricto, Firefox 147 activa además restricciones de acceso a la red local cuando el tráfico procede de sitios públicos. En la práctica, esto significa que determinadas páginas necesitarán un permiso explícito para utilizar recursos de la red interna, añadiendo una capa extra frente a posibles intentos de escanear dispositivos o servicios domésticos o corporativos desde el navegador.

Páginas que cargan antes: diccionarios de compresión y Brotli

Otro de los cambios técnicos relevantes es la compatibilidad con diccionarios de compresión según la RFC 9842, una especificación que permite reducir el volumen de datos transferidos al cargar ciertas páginas web. Algunos grandes sitios ya utilizan esta tecnología para acortar el tamaño de las respuestas, lo que, unido a la adopción extendida del algoritmo Brotli, puede acortar de forma apreciable los tiempos de carga, sobre todo en conexiones limitadas.

Firefox 147 amplía también el soporte de la API de flujos de compresión y descompresión ( CompressionStream y DecompressionStream ) al formato Brotli. Esto abre la puerta a que webs y aplicaciones en línea gestionen sus propios flujos comprimidos directamente en el navegador, mejorando la eficiencia en transferencias intensivas de datos, algo cada vez más habitual en servicios en la nube y herramientas colaborativas.

Cambios en pestañas, perfiles y experiencia de uso con Firefox 147

A nivel de interfaz, Firefox 147 reorganiza las opciones de pestañas en el panel de configuración, dividiéndolas en tres grupos: apertura, interacción y cierre. Este rediseño pretende que usuarios nuevos y habituales localicen más fácilmente los ajustes relacionados con el comportamiento de las pestañas, desde cómo se abren hasta cómo se gestionan al cerrar.

Además, aparece un nuevo apartado de perfiles en la sección General, que actúa como centro de gestión para crear, editar y separar perfiles de navegación. Esta función cobra especial relevancia para quienes quieren distinguir entre uso personal y laboral, mantener conjuntos de marcadores o contraseñas independientes o compartir un mismo dispositivo entre varios miembros de la familia sin mezclar historiales.

Firefox 147 también corrige pequeños fallos de interfaz, como problemas con botones arrastrables que dejaban de serlo si se iniciaba el arrastre exactamente sobre el botón, y otros detalles que, aunque discretos, ayudan a que el uso diario resulte más consistente.

Funcionalidades experimentales en Firefox 147: listas, temporizadores y atajos de teclado

Mientras la opción de Picture-in-Picture automático sale por completo de su fase experimental, la versión 147 incorpora una nueva función en pruebas pensada para mejorar la productividad en la página de inicio de Firefox. Se trata de «listas y temporizador en la pantalla de inicio», una característica que permite crear recordatorios rápidos, establecer un temporizador para mantener la concentración o recibir avisos para hacer pausas.

En paralelo, Mozilla está probando una nueva forma de personalizar atajos de teclado, prevista para desplegarse completamente en una actualización 147.x posterior. Al habilitarla desde la dirección about:keyboard , los usuarios pueden redefinir combinaciones de teclas difíciles de recordar, evitar conflictos con otros programas instalados o crear su propia configuración de accesos directos.

Esta flexibilidad resulta útil para usuarios avanzados, personas con necesidades de accesibilidad específicas o entornos donde varios programas intensivos en atajos (como editores de código, suites de diseño o aplicaciones de videoconferencia) conviven con el navegador. Eso sí, Mozilla advierte de que se trata de una función experimental y es posible que aún aparezcan errores o comportamientos inesperados.

Actualizaciones para desarrolladores web y estándares modernos

La versión 147 incorpora un bloque importante de novedades para desarrolladores web y responsables de aplicaciones en línea, con el objetivo de mantener al navegador alineado con los estándares más recientes. Entre los cambios destacados se encuentra el soporte de la Navigation API, que facilita iniciar, interceptar y gestionar acciones de navegación desde JavaScript, lo que puede simplificar la construcción de aplicaciones de una sola página (SPA) y experiencias dinámicas complejas.

También se añade compatibilidad con las Storage-Access-Headers, cabeceras HTTP que permiten a los servidores solicitar acceso a cookies no particionadas en contextos donde la privacidad es más estricta. Esto ofrece un mecanismo más claro para gestionar qué sitios pueden conservar cierto tipo de información entre dominios, en línea con las exigencias de transparencia que demanda la normativa europea.

En el plano del diseño, Firefox 147 amplía el soporte de CSS con la incorporación de unidades relativas a la tipografía base (rcap, rch, rex y ric), así como la compatibilidad con posicionamiento de anclaje (CSS anchor positioning) que facilita «atar» elementos visuales a otros componentes de la página. Además, el pseudo-elemento ::marker gana la capacidad de utilizar propiedades counter-* y quotes , permitiendo listas numeradas y estilos de viñeta más flexibles.

La actualización también añade soporte a los módulos de servicio (module service workers), mejorando la interoperabilidad con aplicaciones web modernas que usan módulos ES, e introduce la posibilidad de importar hojas de estilo CSS usando el sistema de módulos de JavaScript junto con atributos de importación. En conjunto, estas mejoras facilitan arquitecturas más modulares y un código más organizado, algo especialmente apreciado en proyectos grandes o en servicios paneuropeos que deben mantenerse a largo plazo.

Por último, se incluye la compatibilidad con Unicode 17 y nuevos locales, lo que amplía el repertorio de caracteres y símbolos disponibles y mejora la adaptación del navegador a distintos idiomas y contextos culturales, incluidos los de países europeos con lenguas cooficiales y alfabetos específicos.

Compatibilidad HTTP/3 y cabeceras de idioma mejoradas en Firefox 147

En el ámbito de los protocolos de red, Firefox 147 corrige un fallo que afectaba a solicitudes HTTP/3 con cabeceras no codificadas en UTF-8, que podían provocar tiempos de espera excesivos o caídas a HTTP/2. Con la corrección aplicada, estas peticiones deberían gestionarse de forma más estable, beneficiando a servicios que ya se han pasado al nuevo estándar HTTP/3 para reducir la latencia.

Otro ajuste relevante tiene que ver con el tratamiento del encabezado Accept-Language. Hasta ahora, Firefox asignaba prioridades más bajas a los idiomas secundarios (valores q=0,5), lo que hacía que algunos servidores interpretasen mal las preferencias y rechazasen solicitudes o sirvieran contenido en un idioma no deseado. A partir de esta versión, el navegador utiliza los mismos valores de prioridad que otros navegadores principales (q=0,9), mejorando la compatibilidad.

Para usuarios en España y el resto de Europa, esto implica que las preferencias de idioma (por ejemplo, es-ES, catalán, euskera, gallego o inglés como segundo idioma) deberían respetarse mejor en webs multinacionales, evitando saltos inesperados de idioma y reduciendo problemas de localización.

Descarga y disponibilidad de Firefox 147

Los binarios finales de Firefox 147 ya se encuentran en los servidores de Mozilla para sistemas de 64 bits, 32 bits y ARM64, y pronto se podrá descargar desde la página oficial de Firefox. En la mayoría de instalaciones, la actualización se distribuirá de forma gradual y aparecerá automáticamente en unas horas, pidiendo reiniciar el navegador para completarse.

En distribuciones Linux populares como Ubuntu, Debian, Fedora o Linux Mint, la nueva versión llegará a través de los canales habituales: en Ubuntu suele hacerlo como paquete Snap con actualización en segundo plano, mientras que en Linux Mint se gestiona mediante la herramienta de actualización propia, que sirve el navegador empacado en formato .deb . Quienes prefieran alternativas como Flatpak pueden instalar o actualizar Firefox 147 desde Flathub, o bien recurrir al binario genérico distribuido por Mozilla.

Para usuarios de Windows y macOS en España y el resto del continente, la nueva versión aparecerá en el sistema de actualización automática integrado del navegador. También es posible descargar el instalador directamente desde la web oficial si se desea forzar el salto a la versión 147 sin esperar al despliegue escalonado.

Con esta entrega, Firefox 147 se perfila como una actualización centrada en poner la casa en orden: organiza mejor los datos en Linux, afina la calidad visual en pantallas modernas, mejora el rendimiento de vídeo, refuerza la seguridad con el nuevo Safe Browsing y ajustes en la red local, y suma un buen número de avances en estándares web y herramientas para desarrolladores, todo ello sin grandes estridencias en la interfaz pero con un impacto notable en el uso cotidiano.