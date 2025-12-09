Mozilla ha puesto en circulación Firefox 146, una nueva versión del navegador que llega cargada de pequeños cambios orientados a pulir la experiencia diaria más que a introducir grandes revoluciones. El lanzamiento, que será oficial dentro de pocas horas y cuyas novedades podrán leerse en este enlace, coincide con el cierre del año y se publica junto a las actualizaciones Firefox 140.6 ESR y Firefox 115.31.0 ESR, pensadas para entornos que priorizan la estabilidad a largo plazo.

En esta ocasión, el foco se reparte entre mejoras de calidad de imagen, nuevas opciones de copia de seguridad, funciones experimentales más accesibles y novedades para desarrolladores. Buena parte de los cambios se dejan notar especialmente en Europa, tanto por la llegada de nuevos widgets como por ajustes específicos en la barra de direcciones para usuarios de determinados países.

Firefox 146 introuce escalado fraccional nativo en Wayland: respiro para el escritorio Linux

La novedad más comentada es el soporte nativo de pantallas con escalado fraccional en Linux bajo Wayland. Hasta ahora, muchos usuarios con monitores 4K u otras pantallas de alta densidad veían cómo partes de la interfaz de Firefox se mostraban demasiado grandes, borrosas o mal alineadas cuando usaban factores de escala como 125 % o 150 % en GNOME o KDE.

Con Firefox 146, el navegador lee correctamente las métricas de pantalla proporcionadas por GNOME/GTK y el compositor Wayland, evitando tener que recurrir a apaños mediante XWayland o ajustes manuales en about:config . Esto se traduce en textos, iconos, menús, cursores y elementos web que se representan con mayor nitidez y a un tamaño coherente con el resto del escritorio.

Mozilla indica que este cambio hace que la representación sea más eficaz, reduciendo problemas en los que el navegador trabajaba internamente a escalas enteras y luego reescalaba la imagen, con la consiguiente pérdida de claridad. Para quienes utilizan Linux como entorno principal, sobre todo en portátiles de alta resolución, supone un avance importante frente a versiones anteriores.

Aun así, la organización admite que puede haber casos límite con cursores gigantes, iconos fuera de sitio o ventanas emergentes mal colocadas. En esas situaciones, se anima a la comunidad a reportar los fallos para que se puedan pulir en futuras actualizaciones, algo especialmente relevante para empresas europeas que despliegan escritorios Linux con Wayland en sus flotas.

Firefox Labs para todos y nuevas funciones basadas en IA

Firefox 146 extiende el acceso a Firefox Labs, el espacio desde el que Mozilla prueba características experimentales. A partir de esta versión, los usuarios pueden activar estas funciones sin necesidad de participar en estudios ni enviar telemetría, algo que hasta ahora era un requisito habitual.

El panel de Labs se encuentra en Configuración > Funciones experimentales o escribiendo directamente about:preferences#experimental en la barra de direcciones. En el momento del lanzamiento hay tres experimentos activos, entre ellos los New Tab Widgets, que estuvieron pausados temporalmente por un fallo en el widget de listas pero que ya han sido corregidos.

Otra de las grandes apuestas de la versión es un sistema de previsualización de enlaces impulsado por IA. Al pasar el ratón o interactuar con determinados enlaces, Firefox puede leer el inicio de la página enlazada y generar un resumen con los puntos clave, de modo que el usuario decide más rápido si le compensa abrirla. La información se trata teniendo en cuenta la privacidad, con procesamiento local siempre que sea posible y evitando el envío innecesario de datos.

Este tipo de herramientas abre la puerta a nuevas formas de navegar y hacer búsquedas de información, especialmente útil para estudiantes, periodistas o profesionales que revisan muchas fuentes. El enfoque de Mozilla busca integrar la inteligencia artificial sin convertir el navegador en una plataforma de recogida masiva de datos, algo que podría marcar diferencias respecto a otros navegadores más agresivos en este terreno.

Novedades para usuarios de Windows: copias de seguridad y cambios gráficos

En el caso de Windows, Firefox 146 incorpora una función de copia de seguridad de datos en Windows 10. Desde los ajustes del navegador, los usuarios pueden crear respaldos que incluyen contraseñas, marcadores, historial de navegación y otros datos del perfil. Estas copias se realizan de forma diaria, se almacenan localmente y se pueden proteger con una contraseña.

Para utilizar esta característica es necesario iniciar sesión con Firefox Sync, ya que el sistema se apoya en esa infraestructura para gestionar restauraciones entre dispositivos. Aunque de momento la creación de copias está limitada a Windows 10, Mozilla señala que el soporte para otros sistemas operativos llegará más adelante. En Windows 11, la versión actual puede restaurar una copia pero todavía no crearla directamente.

En el apartado gráfico, la actualización retira el soporte para Direct2D en Windows. Los usuarios que dependan de esta tecnología tienen como alternativa permanecer en las ramas Firefox ESR 140.0 o superiores. Además, se corrige un fallo que impedía seleccionar pestañas cuando la ventana estaba maximizada y el cursor se situaba en la parte superior de la pantalla, un problema que afectaba a ciertas combinaciones de monitores.

Mejoras en macOS: proceso gráfico dedicado y más estabilidad

Los usuarios de macOS reciben en Firefox 146 un proceso de GPU dedicado activado por defecto. Este proceso agrupa la ejecución de tecnologías como WebGPU, WebGL y el motor de renderizado WebRender, con el objetivo de aislar los errores gráficos del resto del navegador.

En la práctica, si se produce un fallo grave en el código de gráficos, el proceso de GPU se reinicia de manera transparente en lugar de arrastrar a toda la aplicación y provocar un cierre completo. Esta separación debería reducir los bloqueos inesperados, sobre todo en páginas con contenido 3D, juegos web o aplicaciones que hacen un uso intensivo de aceleración por hardware.

Este enfoque encaja con la estrategia de Mozilla de descomponer Firefox en múltiples procesos especializados, algo que ayuda tanto al rendimiento general como a la seguridad. Para quienes usan macOS en entornos de trabajo creativos o de desarrollo, los cambios pretenden ofrecer una experiencia más robusta en sesiones largas.

Interfaz y accesibilidad: cuadro de colores y panel de desarrollador

En el plano visual, Firefox 146 actualiza el diálogo de Colores en la configuración, con un selector de color más claro y muestras que se muestran junto a cada etiqueta. El objetivo es que los usuarios entiendan mejor qué opción están ajustando y cómo afecta al aspecto del navegador, lo que facilita adaptar Firefox a distintas necesidades de accesibilidad y gustos personales.

El Inspector, una de las herramientas de desarrollo integradas, también recibe cambios: ahora oculta por defecto las propiedades personalizadas de CSS que no se estén utilizando en la vista de reglas. Esta decisión persigue dos metas: reducir el desorden visual al revisar estilos complejos y mejorar el rendimiento al renderizar el panel, especialmente en páginas con hojas de estilo muy extensas.

Novedades para desarrolladores web y administradores de sistemas

Firefox 146 incorpora un buen número de cambios orientados a desarrolladores web y a quienes trabajan con aplicaciones en tiempo real. Destaca la capacidad de enviar claves post-cuánticas (PQ) durante el apretón de manos DTLS 1.3 en conexiones WebRTC. Este paso, todavía incipiente, apunta a reforzar la seguridad de las comunicaciones audio y vídeo frente a amenazas futuras asociadas a la computación cuántica.

En el ámbito criptográfico, el navegador ahora admite puntos comprimidos de curvas elípticas en WebCrypto, lo que amplía la compatibilidad con determinadas bibliotecas y protocolos que utilizan este formato de claves. Esta mejora es relevante para servicios que hacen un uso intensivo de cifrado moderno y buscan reducir el tamaño de las claves transmitidas.

Dentro del motor de estilos, la nueva versión suma soporte para la función CSS contrast-color() , que recibe un color y devuelve otro de contraste adecuado, pensada para generar combinaciones de texto y fondo más legibles de forma automática. Mozilla señala que, por ahora, el comportamiento se centra en devolver variantes básicas en blanco o negro, un primer paso útil para asegurar mínimos de accesibilidad.

También se añade soporte a la propiedad text-decoration-trim , que permite a los autores ajustar el inicio y el final de las líneas decorativas (como subrayados) para alinearlas mejor con el contenido. Se complementa con la propiedad text-decoration-inset y con la llegada de la regla @scope , que facilita restringir estilos CSS a subárboles concretos del DOM, simplificando el mantenimiento de grandes bases de código.

En cuanto al motor de gráficos, Firefox integra una versión actualizada de la biblioteca Skia, con mejoras de rendimiento y compatibilidad. Esto, unido al perfeccionamiento de WebRender, apunta a animaciones más fluidas, desplazamientos más suaves y menor consumo energético, algo clave en portátiles y dispositivos móviles.

Compatibilidad con palabras clave heredadas y nuevas capacidades

Para mejorar la compatibilidad con sitios existentes, Firefox 146 añade soporte a la palabra clave heredada -webkit-fill-available como valor de width y height . Muchos proyectos web aún dependen de este término de la época en la que se extendieron los prefijos -webkit- , de modo que su soporte ayuda a que las páginas se representen de forma más predecible sin obligar a los autores a reescribir código de inmediato.

Mozilla explica que este valor actúa en la práctica como alias del término estandarizado stretch , de modo que los desarrolladores pueden avanzar hacia la sintaxis moderna sin romper el diseño en navegadores que todavía esperan la variante antigua. Esta dualidad se suma a otros ajustes que buscan equilibrar el respeto a estándares con la realidad de la web heredada.

Rendimiento, seguridad y corrección de fallos en Firefox 146

A nivel interno, las notas de versión mencionan una serie de parches de seguridad y correcciones de estabilidad que cierran vulnerabilidades descubiertas desde la última actualización. Aunque muchos de estos cambios no son visibles para el usuario final, forman parte del ciclo rápido de lanzamientos con el que Mozilla intenta mantener el navegador al día frente a nuevas amenazas.

Pruebas informales realizadas en entornos Linux de alta resolución apuntan a un uso de CPU menor durante el desplazamiento y el zoom, presumiblemente gracias a la integración más fina con Wayland y a los ajustes en WebRender. También se han observado tiempos de carga algo más rápidos en sitios complejos, acumulando mejoras incrementales introducidas en versiones previas.

En cuanto a la función de previsualización de enlaces con IA, los análisis realizados indican que el impacto en el rendimiento es reducido, algo esencial para que esta característica se perciba como una ayuda y no como una carga adicional. En conjunto, los cambios refuerzan la idea de un navegador que evoluciona de forma gradual, sin grandes sobresaltos pero con mejoras constantes.

Disponibilidad de Firefox y actualización

Mozilla tiene previsto presentar oficialmente Firefox 146 el 9 de diciembre de 2025, pero los binarios finales ya pueden descargarse desde los servidores de Mozilla. Hay versiones disponibles para sistemas de 64 bits, 32 bits y ARM64, así como el código fuente para quien prefiera compilar el navegador en su propia distribución.

En distribuciones como Ubuntu, la versión que llega a la mayoría de usuarios es la empaquetada como Snap oficial, que se actualiza en segundo plano y se instala de manera automática cuando la nueva versión está lista, requiriendo solo reiniciar el navegador para completar el proceso. Quienes usen Flatpak o el paquete .deb desde el repositorio APT de Mozilla recibirán la actualización a través del gestor de paquetes habitual.

Usuarios de Linux Mint pueden actualizar a Firefox 146 mediante la herramienta Mint Update a partir del 9 de diciembre de 2025, ya que la distribución mantiene un paquete .deb propio sincronizado con los lanzamientos de Mozilla. Para quienes prefieran una opción independiente de la distribución, siempre está disponible el binario genérico para Linux desde la web oficial.

En el ecosistema Windows y macOS, la actualización se distribuye mediante el mecanismo integrado de actualización automática, que descarga los nuevos archivos en segundo plano. Los usuarios solo necesitan reiniciar el navegador cuando se les indique para aplicar los cambios, sin necesidad de descargar nada manualmente.

Firefox 146 se plantea como una versión de pulido que ataca problemas muy concretos: la nitidez en escritorios Linux con Wayland, la gestión de datos y copias de seguridad en Windows, la estabilidad gráfica en macOS, la usabilidad en Android y la productividad de desarrolladores y usuarios avanzados. Sin grandes fuegos artificiales, la actualización refuerza puntos débiles que llevaban tiempo en la lista de tareas y perfila el terreno para las próximas funciones que Mozilla tiene en el horizonte, como nuevos widgets de pestaña, herramientas de IA más completas y cambios de diseño que seguirán llegando en futuras versiones.