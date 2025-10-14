Mozilla hará oficial dentro de unas pocas horas el lanzamiento de Firefox 144. Llegado el momento, que tendrá lugar sobre las 15h en horario peninsular español, actualizarán la página con la lista de novedades y ya se podrá descargar desde su página web oficial. Ahora mismo ya se puede descargar desde su servidor FTP, para el que tenga prisa y no pueda esperar.

Una de las novedades más destacadas es la mejora en la gestión de grupos de pestañas. Ahora puedes concentrarte en una sola pestaña dentro de un grupo sin desorden, ya que la pestaña activa permanece visible incluso cuando el grupo está colapsado. Además, por fin es posible arrastrar una pestaña a un grupo colapsado sin que se expanda automáticamente, lo que ayuda a mantener el orden y reduce distracciones visuales.

Otras novedades de Firefox 144

La gestión de perfiles también se amplía a todos los usuarios del mundo. Esta función permite separar tu vida digital en distintos perfiles —por ejemplo, trabajo, estudios o proyectos personales— y personalizarlos con nombres, colores y avatares distintos. Cada perfil mantiene sus propios marcadores, pestañas e historial, totalmente separados entre sí.

Otra mejora práctica llega al modo PiP: ahora puedes cerrar la ventana emergente sin pausar el vídeo, usando Mayús + Clic o Mayús + Esc. También hay un cambio importante en la seguridad: las contraseñas guardadas se cifran ahora con el estándar moderno AES-256-CBC, reemplazando el viejo 3DES-CBC, lo que mejora la protección local de los datos. Las contraseñas sincronizadas mediante Firefox Sync ya usaban AES-256-GCM, así que seguirán igual de seguras.

En el apartado de nuevas funciones, destaca la integración de Google Lens para realizar búsquedas visuales. Con un clic derecho sobre cualquier imagen podrás encontrar productos similares, traducir texto o buscar información relacionada. Esta opción, disponible solo en escritorio, requiere tener Google como motor de búsqueda predeterminado.

También llega Perplexity AI, un motor de búsqueda basado en inteligencia artificial integrado directamente en el navegador. Permite obtener respuestas conversacionales y resúmenes rápidos de temas complejos sin tener que abrir varias páginas, disponible en todo el mundo desde la barra de direcciones.

Más idiomas compatibles y mejoras en CSS

Firefox 144 amplía además los idiomas compatibles con traducción automática, añadiendo azerbaiyano, bengalí e islandés, y mejora la calidad de traducción en muchos otros: árabe, búlgaro, catalán, chino simplificado, checo, neerlandés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, portugués, persa, español y ucraniano.

En Windows, el navegador ahora abrirá los enlaces externos solo en la ventana del escritorio virtual actual, evitando que se mezclen entornos de trabajo. Además, se han incorporado nuevas compatibilidades para desarrolladores web, como las APIs Element.moveBefore, View Transitions, PerformanceEventTiming.interactionId o WebGPU, junto con mejoras en gradientes, orientación de pantalla y codificación de vídeo con WebCodecs. También se han añadido los métodos getOrInsert y getOrInsertComputed a Map y WeakMap , simplificando el trabajo con estructuras de datos dinámicas.

Otra novedad para quienes desarrollan con CSS es la posibilidad de saltar directamente a la definición de una variable desde la función var() , lo que agiliza el trabajo con hojas de estilo. En el Inspector, los eventos personalizados ahora aparecen con un distintivo visual para diferenciarlos fácilmente de los eventos integrados.

Firefox 144 ha llegado cuatro semanas después de la v143 y se puede descargar desde el servidor de Mozilla. Poco después de oficializar el lanzamiento actualizarán el paquete snap, flatpak y empezarán a hacer lo propio en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux.