Mozilla ha puesto a disposición de cualquier interesado las compilaciones finales de Firefox 143, una iteración centrada en pulir la experiencia diaria con cambios concretos en permisos, privacidad y plataforma. No es una versión masiva, pero sí trae mejoras que se notan, especialmente para quienes alternan entre dispositivos o usan el navegador en móvil y escritorio, como en lanzamientos previos como Firefox 139.

El despliegue estable se activará a partir de este mediodía en España, aunque ya es posible descargar los instaladores desde los servidores oficiales. Junto a esta versión, Mozilla tiene previsto publicar también la edición ESR 140.3. Quien no quiera esperar puede obtener binarios para 64 bits, 32 bits y ARM64 directamente.

Permisos y privacidad: más control

Cuando una web pida acceso a la cámara, Firefox 143 muestra una previsualización en el propio diálogo de permisos. Esto facilita elegir el dispositivo correcto si tienes varias cámaras conectadas y evitar pruebas a ciegas.

En Navegación privada, ahora puedes decidir si conservar o eliminar los archivos descargados al finalizar la sesión. Esta preferencia viene desactivada por defecto y se ajusta en Ajustes > General > Archivos y aplicaciones, dando flexibilidad según tu flujo de trabajo y nivel de privacidad.

La Protección contra huellas digitales (Fingerprinting Protection) se refuerza con «Suspected Fingerprinters»: el navegador devuelve valores constantes en más atributos del sistema para neutralizar intentos de identificación que no se pueden bloquear directamente. Además, se elimina la opción «Preferencias de publicidad de sitios web» del apartado Privacidad y seguridad, que estaba orientada a mediciones de anuncios con preservación de la privacidad.

Mejoras de Firefox 143 en Windows

Firefox 143 permite ejecutar sitios como aplicaciones web en Windows, con posibilidad de anclarlas a la barra de tareas y abrirlas en una ventana más limpia, sin la interfaz completa del navegador. Importante: esta opción no está disponible si instalas Firefox desde la Microsoft Store.

En accesibilidad, se incorpora soporte para la Automatización de la interfaz de usuario de Windows (UI Automation), lo que mejora la compatibilidad con herramientas del sistema como Narrador, Acceso por voz o el cursor de texto, y en general la interacción con tecnologías de asistencia.

Novedades en Android

En móvil, la descarga de archivos gana enteros: desde la pantalla de Descargas puedes ver el progreso en tiempo real y pausar, reanudar, reintentar o cancelar sin dar rodeos. También llega la opción de configurar DNS sobre HTTPS directamente desde la interfaz de ajustes

El reproductor incorpora compatibilidad con xHE-AAC, ampliando los formatos soportados para audio en streaming. Y si cierras o reinicias el navegador, tocar la notificación persistente vuelve a abrir la página relevante, agilizando la vuelta a lo que estabas haciendo.

Audio, barra de direcciones y otros ajustes

Según la información disponible, xHE-AAC se admite en Windows 11 (22H2 o posterior), macOS y Android 9+, mejorando la calidad cuando el contenido es compatible. Es un empujón para quienes consumen música y vídeos en plataformas que usan este códec.

La barra de direcciones también recibe pequeños retoques: en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia puede mostrar fechas de eventos directamente mientras escribes, una pista rápida que Mozilla podría extender a más países más adelante.

Herramientas para desarrolladores y plataforma web

En las herramientas de desarrollo, puedes evitar que se agrupen los mensajes similares desmarcando la opción «Group Similar Messages»; así se muestran todas las entradas en la consola sin colapsarlas

En compatibilidad web, Firefox 143 añade soporte de <color> en <input type="color"> , actualiza el algoritmo de tamaño de grid para ajustarse mejor a la especificación de CSS Grid, y permite establecer la propiedad display en <details> . También se estrena el pseudoelemento ::details-content para dar estilo a los contenidos expandibles/plegables de esos elementos.

Descarga y disponibilidad de Firefox 143

Si prefieres instalar ya, puedes bajar Firefox 143 desde el servidor de Mozilla. Windows y macOS recibirán la actualización vía OTA en los próximos días, mientras que las distribuciones Linux rolling la irán sirviendo a través de sus repositorios. También están disponibles los tarballs de código fuente y binarios para distintas arquitecturas.

Con este lanzamiento, el navegador de Mozilla refuerza la privacidad y pule detalles de uso diario, a la vez que ofrece nuevas opciones en Windows y Android y suma capacidades útiles para desarrolladores. No es un salto radical, pero sí un paquete de mejoras prácticas que apuntalan la experiencia y preparan el terreno para las siguientes iteraciones.