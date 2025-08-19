A lo largo del día de hoy, sobre las 14-16 en horario peninsular español, Mozilla hará oficial el lanzamiento de Firefox 142. Esta versión ya se puede descargar, pero de momento desde el servidor del proyecto. Concretamente desde este enlace, en donde se pueden obtener las versiones para Windows, macOS y Linux, así como versiones ARM. Llegado el momento, Mozilla le dará al botón, actualizará la página con las notas de esta versión y permitirá la descarga de Firefox 142 desde su página web oficial.

Lo que ya se conocen son las novedades de esta versión. Destacan puntos como la previsualización de enlaces, una función de la que no seré un gran fan, puesto que ya la podía usar en Mac OS X hace más de 10 años y estaba mejor implementada en los dispositivos de Apple. Firefox 142 nos pide que hagamos clic y mantengamos para que se muestren los enlaces o elijamos la opción desde el menú contextual del clic derecho. Pero bueno, algo es algo.

Novedades de Firefox 142

La versión 142 de Firefox llega cargada de mejoras orientadas a la organización, la personalización y la privacidad. Para los usuarios en Estados Unidos, las recomendaciones de artículos en la página de Nueva Pestaña ahora se agrupan en secciones temáticas como Deportes, Comida y Entretenimiento, lo que facilita encontrar contenidos y mantener todo más ordenado. Además, podrás seguir los temas que más te interesen y bloquear aquellos que prefieras no ver, para tener un mayor control sobre lo que aparece al abrir una nueva pestaña.

Otra novedad destacada es la mencionada función de Previsualización de Enlaces, que permite ver qué hay detrás de un enlace antes de abrirlo. Solo necesitas mantener pulsado un enlace o hacer clic derecho y elegir la opción “Vista previa del enlace”. Estas vistas previas incluso pueden incluir puntos clave generados por IA, procesados directamente en tu dispositivo para mantener la privacidad.

En Windows, se ha mejorado la gestión de notificaciones persistentes: ahora, al hacer clic en una de ellas cuando Firefox está cerrado o reiniciado, el navegador se abrirá directamente en la página correspondiente, en lugar de mostrar solo la página principal del sitio.

Aún más

En el ámbito de la privacidad, el modo estricto de Protección contra Rastreo (ETP) incorpora una lista flexible de excepciones para solucionar problemas de compatibilidad sin renunciar a la seguridad. Estas excepciones se dividen en dos niveles: básicas, que garantizan la funcionalidad principal, y de conveniencia, que permiten funciones adicionales, ofreciendo así un equilibrio entre experiencia de usuario y protección de datos.

En cuanto a la gestión de pestañas, ahora es posible mantener visible una pestaña activa dentro de un grupo colapsado, evitando el desorden y facilitando el trabajo incluso cuando se agrupan varias páginas. También se ha añadido la opción de eliminar extensiones de la barra lateral mediante un simple clic derecho sobre el icono y la selección de “Eliminar de la barra lateral”.

Por último, se han introducido mejoras en el Monitor de red, que ahora muestra cabeceras, cookies y parámetros de las solicitudes en el panel correspondiente incluso cuando estas no han finalizado.

Novedades para desarrolladores

Firefox 142 también trae novedades técnicas importantes. Ahora es compatible con la API wllama, lo que permite a los desarrolladores integrar capacidades de modelos de lenguaje locales (LLM) directamente en sus extensiones. Además, el Depurador incluye una nueva opción para controlar la visualización de la superposición durante la ejecución de scripts en pausa.

Otras mejoras incluyen soporte para la API de Programación de Tareas Priorizadas, que facilita la asignación y gestión de prioridades en las tareas; la disponibilidad de Selection.getComposedRanges(), que permite obtener rangos de texto seleccionados atravesando los límites del Shadow DOM; y el añadido de la API URLPattern, que ofrece una forma estandarizada de hacer coincidir y analizar URLs mediante patrones.

También se han realizado optimizaciones generales, como la mejora en la velocidad de desplazamiento en el cuadro de diálogo de marcadores, la mejora del soporte de arrastrar y soltar para imágenes en formato blob y varias correcciones de seguridad.

Como hemos mencionado, Firefox 142 ya se puede descargar, pero Mozilla hará oficial el lanzamiento dentro de unas horas. Poco después actualizará el paquete de su repositorio para distribuciones con base Debian, su paquete flatpak y el snap. Esta versión sucede a la 141 lanzada hace cuatro semanas.