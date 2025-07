Dentro de poco más de 24 horas, Mozilla hará oficial el lanzamiento de Firefox 141. Como en cada versión, ha preparado el trabajo con al menos un día de antelación, por lo que ya se puede descargar desde su servidor FTP, concretamente desde este enlace. Si alguien decide descargarlo ya, hay que recordar que el lanzamiento no es oficial, y no se debe descartar al 100% que la versión final no sea la misma. No es habitual, pero no es imposible que detecten algo que deban reparar y vuelvan a subir los binarios e instaladores.

Pero el caso es que Firefox 141 ya se puede descargar. En la lista de novedades encontramos funciones como que ahora es posible agrupar las pestañas automáticamente. Firefox puede incluso sugerir nombres para esos grupos en función del contenido de las pestañas, lo que facilita mantenerte enfocado, ahorrar tiempo y reducir el desorden. Y como todo el proceso ocurre en tu dispositivo, la privacidad sigue siendo una prioridad

Otras novedades en Firefox 141

Los usuarios que prefieren la vista de pestañas verticales también se benefician de un nuevo ajuste: ahora pueden modificar el tamaño de las áreas de herramientas situadas en la parte inferior de la barra lateral. Esto permite ver más pestañas y menos herramientas al arrastrar hacia abajo la línea divisoria, desplazando los controles sobrantes a un menú desplegable más accesible.

En el terreno del rendimiento, Firefox en Linux ha mejorado notablemente: ahora consume menos memoria y ya no es necesario forzar un reinicio tras aplicar actualizaciones desde el gestor de paquetes. Además, el autocompletado de direcciones se ha habilitado para usuarios de Brasil, España y Japón, facilitando la navegación más rápida y precisa.

Otra función interesante es que la barra de direcciones de Firefox ahora funciona como un convertidor de unidades. Puedes hacer conversiones de longitud, temperatura, masa, fuerza y medidas angulares directamente desde la barra, además de convertir zonas horarias con comandos como “ahora en GMT” o “10am EDT a CET”. Si haces clic en el resultado, se copiará automáticamente al portapapeles.

Mejoras en el soporte de idiomas y en desarrollo web

En cuanto a los idiomas, las versiones de Firefox en valenciano incluyen ahora un diccionario catalán (variante valenciana) para mejorar la corrección ortográfica. También se han añadido nuevos idiomas a la lista de traducción automática, entre ellos albanés, guyaratí, hebreo, hindi, canarés, malayo, malabar, persa y telugu.

Firefox también se adapta mejor a Windows 11, utilizando ahora los iconos de fuente del sistema para los botones de la barra de título, en línea con el estilo visual del sistema operativo. Además, se ha habilitado el soporte para la API WebGPU en Windows, lo que supone una mejora significativa en el rendimiento gráfico de las aplicaciones web.

Firefox 141 también introduce mejoras para desarrolladores

A nivel de desarrollo web, se han introducido mejoras como el nuevo atributo closedby y su propiedad closedBy para los elementos

, que permite identificar qué acción del usuario cerró el cuadro de diálogo. También se ha reactivado el soporte para cookies con estado particionado independiente (CHIPS), permitiendo un almacenamiento de cookies segmentado por sitio de nivel superior.

Por último, los métodos HTMLElement.showPopover() y HTMLElement.togglePopover() ahora aceptan nuevos argumentos (options.source y force), permitiendo un control más detallado sobre los popovers en la interfaz. Además, Firefox limpiará automáticamente la caché de navegación de avance y retroceso si detecta una cabecera Clear-Site-Data: «cache» en la respuesta del servidor, mejorando la gestión de datos temporales y la privacidad.

Estas novedades demuestran que Firefox no solo sigue innovando en funcionalidades visibles, sino también reforzando su motor web y su compromiso con la experiencia del usuario.

Ya disponible

Como ya hemos explicado, Firefox 141 está disponible desde hoy en el servidor FTP de Mozilla, pero el lanzamiento no será oficial hasta mañana en el mediodía español. En ese momento pasará a estar disponible en su página web oficial, y no mucho más tarde actualizarán sus paquetes flatpak, snap y el de su repositorio oficial para distribuciones con base Debian/Ubuntu.