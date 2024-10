Los usuarios de Linux no contamos. Da igual que gran parte de los usuarios del navegador del panda rojo tengamos Linux en nuestro equipo; da igual que el mismo navegador esté por defecto en muchas distribuciones que usan el kernel de Torvalds; da igual. Es lo primero que pienso cuando veo una lista de novedades de Firefox 132 en la que se mencionan a Windows y macOS en varios puntos, pero nada de Linux. Bueno, no es cierto del todo. Aparece «Linux» dos veces… pero para hablar de compatibilidades y requerimientos.

Pero bueno, no descubrimos nada con todo esto, y este no va a ser un artículo sobre si nos cuidan más o menos. Trata del lanzamiento de Firefox 132, que ya se puede descargar desde el servidor de Mozilla, aunque el lanzamiento oficial será dentro de aproximadamente 24 horas. Como siempre, la compañía ha subido los archivos con tiempo suficiente para que no haya ningún problema mañana martes 29 de octubre.

Novedades de Firefox 132

En la lista de novedades, lo primero que aparece para usuarios de Windows es que la reproducción multimedia cifrada Microsoft PlayReady ha empezado a llegar para algunos sitios web. Con esto, se fija la base de 1080p y se añade soporte 4K con muchos de los socios de Mozilla. Mientras tanto, los usuarios de Linux tenemos que conformarnos con la calidad SD al ver Netflix o Amazon Prime.

También para Windows, y macOS, el Wide Color Gamut WebGL está ahora disponible, lo que mejora la gama de colores al ver vídeos y jugar. Ya sólo para macOS, se ha añadido soporte para su nueva selección de pantalla y ventana en la versión 15 o posterior del sistema operativo. y se ha mejorado la función de restablecer una sesión.

Entre el resto de novedades, El renderizado acelerado por hardware WebRender se ha activado para la mayoría de filtros SVG primitivos, el navegador bloquea las cookies de terceros cuando el modo estricto de ETP está activado, la copia sin seguimiento del sitio está ahora en gris cuando no hay parámetros de seguimiento conocidos, se ha añadido soporte para el mecanismo de exchange para claves post-quantum para TLS 1.3, soporte para la compresión de certificado que reduce el tamaño y aumenta la velocidad de las conexiones TLS y otras novedades, entre las que encontramos corrección de errores y parches de seguridad.

Firefox 132 ya se puede descargar y será anunciado mañana a estas horas o un poquito antes.