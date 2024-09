El septiembre pasado, hace casi un año, el panda rojo empezó a permitirnos traducir páginas completas en su navegador web. En los poco más de once meses que han pasado, Mozilla ha lanzado varias actualizaciones más para mejorar esta función, y la última es el Firefox 130 que ya se puede descargar. No, el lanzamiento no es oficial, pero ya han subido la nueva entrega a su servidor y se conocen las notas de lanzamiento que publicarán mañana al medio día español.

Firefox 130 no incluye una larga lista de novedades, por lo menos si se compara con otros lanzamientos. Un par de los puntos de la lista se lo queda la herramienta de traducción. Por empezar con uno, ahora soporta 11 idiomas más: catalán, croata, checo, danés, indonesio, letón, lituano, rumano, serbio, eslovaco y vietnamita. Este cambio convierte a la herramienta en algo útil de verdad con la que ya será difícil encontrar una página que no sea capaz de traducir.

También para traducir idiomas, ahora es capaz de traducir texto seleccionado de una página que previamente había sido traducida. Ya se podía traducir texto seleccionado, pero esta mejora le da un giro más de tuerca.

Otras novedades de Firefox 130

Entre el resto de novedades, destaca que Firefox Labs ha llegado a la versión estable. Firefox Labs es un apartado que ya estaba disponible en versiones preliminares, como Nightly, y desde él es más fácil activar ciertas funciones. En Firefox 130 la mejora se estrena con la capacidad de activar un chatbot, a elegir entre varias opciones — y ChatGPT está entre ellas –, y la posibilidad de que las páginas con vídeos despeguen y hagan flotar el mismo si cambiamos a otra pestaña.

La lista de cambios la completarían que WebCryptoAPI ahora soporta primitivas Curve25519, se ha habilitado la Web Codecs API en plataformas de escritorio, se ha corregido un problema por el que los elementos del menú contextual «Copiar» y «Pegar» no se activaban de forma intermitente cuando se esperaba y varias correcciones de errores y parches de seguridad.

Firefox 130 ya se puede descargar desde el servidor de Mozilla, disponible en este enlace. Mañana se podrá descargar también desde su página web. También desde el repositorio oficial y actualizarán los paquetes snap y flatpak.