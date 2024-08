A lo largo del día de hoy, Mozilla hará oficial el lanzamiento de una nueva versión de su navegador web, en este caso Firefox 129. Ya se puede descargar desde su servidor, y un servidor, valga la redundancia, conoce las novedades que mostrarán en las notas de lanzamiento, actualmente preparándose. En general, una actualización modesta, pero interesante por al menos tres puntos: el modo lector, el soporte para CSS y la previsualización de pestañas.

El modo lector cuenta ahora con un menú Texto y diseño mejorado con nuevas opciones para el espaciado entre caracteres, entre palabras y la alineación del texto. Con estos cambios podemos controlar mejor la distribución de los elementos. En el mismo modo también encontramos un menú Tema con más opciones de Contraste y Gris, además de permitir elegir colores personalizados para el texto, el fondo y los enlaces desde la pestaña Personalizar.

Novedades más destacadas de Firefox 129

Sobre el CSS, parece que Mozilla me ha leído en algún artículo en el que criticaba el soporte para CSS en navegadores no Chromium y se han puesto las pilas. En las últimas versiones siempre hemos encontrado algo para este lenguaje, y en Firefox 129 se ha añadido soporte para @starting-style y para advertencias CSS más inactivas, en lo que se incluye cuando se usa incorrectamente la propiedad resize , cuando se usan incorrectamente las propiedades float y las propiedades relacionadas con tablas no están en elementos relacionados con tablas. También se ha añadido soporte para la propiedad CSS transition-behavior . Esta propiedad nos permite crear una transición sobre propiedades CSS animadas discretas.

El tercer punto que llama más la atención es la previsualización de pestañas. Para información más detallada, mejor mirar el artículo relacionado, pero se puede resumir en que aparece una tarjeta con el contenido de una página en miniatura para que sepamos qué hay allí sin pasar a ella.

Entre el resto de novedades, HTTPS se usará por defecto, pero a diferencia de lo que ocurre con otros navegadores, si HTTPS no está disponible pasará a usar HTTP. En otros navegadores hay que activar una opción para que esto sea posible, o directamente no vemos una página HTTP por no considerarse segura. Por otra parte, los registros DNS HTTPS ahora se pueden resolver con el resolver DNS del sistema operativo en plataformas específicas (Windows 11, Linux, Android 10+).

Mozilla, como siempre, ha aprovechado la ocasión para corregir errores y aplicar parches de seguridad.

Firefox 129 ya se puede descargar desde el servidor de Mozilla, y sobre las 14-15h de España harán oficial el lanzamiento actualizando la página de notas de lanzamiento. Más tarde actualizarán las versiones de repositorios oficiales, el paquete snap y flatpak.