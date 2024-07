He de reconocer que la herramienta de traducción nativa de Vivaldi, el navegador web que más uso, no termina de gustarme. El problema no es su funcionamiento, sino la compañía que ofrece las traducciones. Y tampoco es que sea tan mala, es que si se compara con DeepL, que entiende el contexto y mucho más, se queda corta. Pero también tengo que reconocer que seleccionar texto y poder traducirlo al instante me gusta. Para el que prefiera el navegador de Mozilla, Firefox 128 llegará a lo largo del día de hoy con una función similar.

La opción aparecerá en el menú contextual que aparece al hacer clic secundario. Para verla sólo tenemos que seleccionar algo de texto previamente, y luego elegir la opción de traducir selección. Lo que veremos será algo como lo de la siguiente captura, una ventana flotante que detecta el idioma de origen, el idioma de destino y la traducción. Hay un botón para copiar el texto traducido y otro para traducir la página completa si así lo deseamos.

Otras novedades de Firefox 128

Entre el resto de novedades, Firefox 128 tiene ahora un diálogo más sencillo y unificado para borrar los datos del usuario, soporta la reproducción de contenido protegido de sitios de streaming como Netflix mientras se está en modo de Navegación Privada, es ahora compatible con la API experimental Privacy Preserving Attribution API, que ofrece una alternativa al seguimiento de usuarios para la atribución de anuncios. Este experimento sólo está habilitado a través de prueba de origen y puede desactivarse en la nueva sección Preferencias de publicidad en sitios web de la configuración de privacidad y seguridad.

Por otra parte, ahora permite mostrar más tipos de archivos text/* en línea, en lugar de tener que descargarlos para verlos, el certificado raíz utilizado para verificar los complementos y el contenido firmado se ha renovado para evitar su próxima caducidad,

Aún más, se ha añadido soporte para @property y la API de propiedades y valores CSS, se proporciona un nuevo método bytes() en muchos objetos como Request/Response y Blob que proporciona una forma conveniente de obtener una matriz de tipo Uint8Array y la especificidad de las reglas CSS se muestra ahora en un tooltip cuando se pasa el ratón sobre un selector de regla CSS en la vista Reglas del Inspector, lo que puede ayudar a los desarrolladores web a entender por qué una regla determinada se aplica antes que otra.

En macOS, la captura del micrófono a través de getUserMedia utilizará ahora el procesamiento de voz proporcionado por el sistema cuando proceda, lo que mejora la calidad del audio. En cuanto a idiomas, ahora también está disponible en saraiki (skr), y en el apartado de la seguridad ahora usa proxy DNS por defecto cuando se utiliza SOCKS v5, evitando la fuga de consultas DNS a la red cuando se utilizan proxies SOCKS v5.

Firefox 128 llegará a lo largo del día de hoy y pronto empezará a aparecer en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux. También se actualizarán los paquetes flatpak y snap.