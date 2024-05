Mozilla ha lanzado durante esta semana una nueva versión de su navegador web. Disponible desde el martes 14 de mayo, Firefox 126 es una actualización de esas que no llaman tanto la atención por no ofrecer funciones que salten a la vista, pero mejora en su interior. No es ningún secreto que el navegador del panda rojo suele ir un paso por detrás de los basados en Chromium en apartados como el del CSS, así que ver avances en este terrenos siempre es positivo.

Quizá, los que más se alegrarán con esta actualización serán los usuarios de macOS. Ahora, los ordenadores de la manzana con chip M3 han visto como se activa la aceleración por hardware para la descodificación de AV1. Entre el resto de novedades también encontramos que el catalán está ahora disponible en el traductor.

Otras novedades de Firefox 126

La opción Copiar sin seguimiento del sitio, esa que elimina partes de la URL para que no nos rastreen, ahora puede eliminar parámetros de URL anidadas. Por otra parte, incluye soporte ampliado para bloquear más de 300 parámetros de seguimiento de enlaces copiados, incluidos los de los principales sitios web de compras. En el apartado del rendimiento, Firefox soporta ahora Content-encoding: zstd, es decir, compresión zstandard. Es una alternativa a las compresiones broti y gzip para contenidos web que proporciona niveles de compresión más altos para la misma CPU.

Firefox 126 ha implementado URL.parse(), soporte para las pseudoclases de CSS :state() y CustomStateSet y soporte para la API Screen Wake Lock. Aunque se puede desactivar, también han añadido telemetría para crear un recuento agregado de búsquedas por categoría con el fin de informar ampliamente sobre el desarrollo de funciones de búsqueda. Mozilla asegura que estos datos no se asociarán a usuarios concretos y se recopilarán mediante HTTP para eliminar direcciones IP como metadatos que pudieran identificarnos.

Como siempre, se ha aprovechado la ocasión para realizar varias correcciones de errores y parchear vulnerabilidades, para las que no han aportado más información.

Ya disponible

Firefox 126 ha llegado 4 semanas después de la versión anterior se puede descargar desde la página web del desarrollador, Flathub, Snapcraft y desde la mayoría de repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux.