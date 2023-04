Firefox 113 podría estar disponible también como paquete DEB

Cada cuatro semanas, en martes, Mozilla da inicio a un nuevo ciclo en el desarrollo/lanzamiento de su navegador web. Llega la versión estable, la última la v112, y también se actualizan las versiones de los canales beta y nightly. Lo que ofrece la beta es lo que se espera que ofrezca la versión estable con poco menos de un mes de diferencia, y Firefox 113 beta está disponible para descargar en dos formatos diferentes para los usuarios de Linux.

Lo acabamos de explicar y definir bien al decir que lo que nos encontramos en la beta es lo que se espera para dentro de poco menos de un mes, y eso también significa que hay cosas que podrían retrasarse un tiempo o no llegar jamás. Pero Firefox 113 ya se puede descargar también en paquete DEB, es decir, el tipo de paquete nativo de Debian que también usan otras distribuciones como Ubuntu o Linux Mint.

Firefox 113 llegará el 9 de mayo

Ahora mismo, si vamos al servidor de Mozilla y entramos al apartado de Firefox 112, vemos que hay disponible lo que se conoce como «tarball», es decir, los archivos sueltos que hay que instalar manualmente o ejecutar directamente como si fuera, salvando las distancias, una versión portable. Si hacemos lo mismo pero dirigiéndonos al apartado de Firefox 113.0b1 o 113.0b2, veremos que aparece el paquete .deb, siempre y cuando hayamos entrado a la versión de inglés estadounidense (en_US).

El paquete DEB de Firefox instalará el software, pero no se sabe si añadirá el repositorio oficial, no aún. Para estar seguros de cómo funcionará, antes deberá llegar al canal estable. Cuando lo haga, es probable que añada el repositorio de Mozilla tal y como hace Google con su Chrome o Vivaldi con su navegador. Me parece lógico hasta cierto punto que no añada el repositorio del canal estable, pero no es algo que yo descartaría para el futuro.

Este movimiento parece uno de ida y vuelta, ya que, en teoría, fue Mozilla quien le pidió a Canonical que hicieran el cambio y empezaran a ofrecer a Firefox sólo como paquete snap en Ubuntu. Lo que sí es seguro es que facilitará mucho las cosas, y debería ser la mejor opción para los usuarios descontentos con el paso de Firefox de repositorios a su versión en snap. Sea como fuere, veremos si esto se cumple el 9 de mayo, fecha de lanzamiento de Firefox 113.