Mozilla ha lanzado hoy una nueva versión de su navegador web. En esta ocasión, lo que ya podemos usar es Firefox 109, y entre sus novedades tenemos una que no parecía tener mucho sentido, y hasta que no se ha publicado la información oficial no hemos podido saber por qué la han introducido. Estamos hablando de un nuevo botón para las extensiones que se parece mucho al que usa Chrome, pero, como bien nos recordaron nuestros lectores, Firefox ya tenía disponible el menú de desborde. La clave de este cambio tiene un nombre: Manifest v3.

Firefox 109 incluye soporte para Manifest v3, aunque dejan claro que el soporte para la versión 2 del «manifiesto» sigue estando disponible. El nuevo botón es para unificar todas las extensiones bajo un mismo menú, y eso explicaría por qué han introducido el cambio. El resto de la lista de novedades es lo que tenéis a continuación.

Novedades de Firefox 109

Además del nuevo botón para las extensiones, Firefox 109 incluye:

Se ha activado la protección contra exploits Arbitrary Code Guard en los procesos de las utilidades de reproducción multimedia, lo que mejora la seguridad de los usuarios de Windows.

El selector de fecha HTML nativo para entradas de fecha y hora puede utilizarse ahora sólo con el teclado, lo que mejora su accesibilidad para los usuarios de lectores de pantalla. Los usuarios con movilidad reducida también pueden utilizar los atajos de teclado habituales para navegar por la cuadrícula del calendario y los selectores de mes.

Las versiones de Firefox en español de España (es-ES) y español de Argentina (es-AR) vienen ahora con un diccionario integrado para el corrector ortográfico de Firefox.

Desde 16 de enero, Colorways ya no estará en Firefox. Los usuarios podrán seguir accediendo a los Colorways guardados y activos desde la opción de menú Complementos y temas.

En macOS, Ctrl o Cmd + trackpad o rueda del ratón ahora desplaza la página en lugar de hacer zoom. De este modo se evita el uso accidental del zoom y se iguala el comportamiento de otros navegadores web en macOS.

La sección Cerrados recientemente de la vista de Firefox ahora ofrece a los usuarios la posibilidad de cerrar/eliminar manualmente enlaces url de la lista.

Se han actualizado los mensajes de estado vacío y los componentes gráficos que aparecen en Firefox View para las secciones Recogida de pestañas y Cerrado recientemente para mejorar la experiencia del usuario.

El evento ‘scrollend’ está ahora activado por defecto. El evento se activa cuando finaliza el desplazamiento.

Firefox ahora particiona permanentemente el Almacenamiento en contextos de terceros independientemente del Acceso al Almacenamiento para alinearse con otros navegadores y proporcionar una mejor compatibilidad web

Firefox 109 ya se puede descargar desde la página web oficial del proyecto. En las próximas horas aparecerá como actualización en la mayoría de distribuciones Linux.