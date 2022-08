Tal y como avanzábamos a finales del mes pasado, Mozilla ya permite descargar una nueva versión de su navegador web que introduce nuevos gestos para los usuarios de Linux. Hasta ahora, para avanzar por el historial debíamos hacerlo desde las flechas de la barra superior o presionando Alt y deslizando dos dedos a la izquierda o la derecha. A partir de Firefox 104 ya no será necesario presionar Alt, pero sí estar bajo Wayland.

Mozilla ya incluyó esta novedad en la anterior versión de su navegador, pero la diferencia es que ahora está activada de serie. Entre el resto de novedades, que Mozilla hará oficiales dentro de 2-3 horas, tenemos mejoras de rendimiento. Firefox 104 reducirá el consumo de recursos del navegador cuando esté minimizado, algo parecido a lo que ya hace con las pestañas. Esto ayudará a ahorrar batería.

Otras novedades de Firefox 104

Entre el resto de novedades, Firefox soporta subtítulos de Disney+ cuando se está visualizando su contenido en Picture-in-Picture. Funcionará si se está viendo el vídeo en video.js. Todo lo anterior se supone que ya está disponible para todos los sistemas operativos… pero no todo es así.

Para que no nos olvidemos de que no todos los usuarios somos iguales para todos, Firefox incluye ahora soporte para scroll-snap-stop , y la herramienta de perfiles integrada puede analizar el uso de energía de cada web, siempre y cuando se use una de las últimas versiones de macOS + Apple M1 o Windows 11. Los usuarios de Linux tendremos que esperar hasta nuevo aviso.

Mozilla también ha aprovechado el lanzamiento de Firefox 104 para pulir un poco las cosas, y a los parches de seguridad de turno se le incluyen varios para mejorar el rendimiento. Uno de ellos mejora algunas transiciones de CSS, algo en lo que deberían trabajar todas las compañías porque no todos los navegadores lo muestran todo igual de bien.

Firefox 104 está disponible desde ayer en el servidor de Mozilla, pero su lanzamiento no será oficial hasta las 14h o 15h de hoy día 23 de agosto. Llegado el momento, la compañía publicará una lista oficial de novedades y se podrá descargar desde su página web oficial. Los usuarios de Linux que usemos la versión de repositorios oficiales de nuestra distribución recibiremos los nuevos paquetes en las próximas horas.