FireDragon v13 ya está disponible como una importante actualización del navegador desarrollado por el equipo de Garuda Linux. Esta versión supone una reescritura completa del proyecto sobre una nueva base de código, dejando atrás la implementación anterior para facilitar el mantenimiento, incorporar nuevas funciones y mejorar tanto el rendimiento como la privacidad.

Además del cambio interno, FireDragon v13 introduce un nuevo asistente de bienvenida, amplía las opciones de configuración inicial y adopta DuckDuckGo como motor de búsqueda predeterminado.

FireDragon v13 estrena una nueva base de código

La principal novedad de FireDragon v13 es su completa reimplementación. El navegador abandona la arquitectura utilizada hasta ahora para adoptar una nueva base de código que permitirá simplificar su desarrollo e incorporar mejoras con mayor rapidez en futuras versiones.

El primer inicio ahora muestra un asistente de configuración renovado que permite elegir entre un mayor número de motores de búsqueda y activar rápidamente diversas opciones de privacidad y rendimiento. Entre ellas se encuentran la ocultación del gestor de contraseñas integrado de Firefox, la protección mediante Resist Fingerprinting y el prefetch de páginas para acelerar la navegación, aunque los desarrolladores advierten de que estas funciones pueden afectar a la compatibilidad con algunos sitios web o incrementar el consumo de ancho de banda.

Otra novedad importante es el cambio del buscador predeterminado, que pasa a ser DuckDuckGo en sustitución de la instancia SearxNG mantenida por Garuda Linux. Asimismo, FireDragon adopta la especificación XDG Base Directory para almacenar la configuración y los datos del usuario siguiendo los estándares actuales de los escritorios Linux.

En el apartado del rendimiento, FireDragon habilita por defecto TLS 0-RTT para acelerar la reconexión con sitios web ya visitados. También ofrece, de forma opcional, conexiones especulativas al situar el cursor sobre un enlace y la precarga de páginas cuando el sitio web la admite, reduciendo el tiempo de carga sin sacrificar la privacidad cuando estas funciones permanecen desactivadas.

La actualización elimina además la instalación predeterminada de la extensión Dark Reader, que ahora puede añadirse manualmente, e introduce algunas limitaciones de migración. Los espacios de trabajo y las notas creados en versiones anteriores basadas en Floorp no pueden trasladarse automáticamente debido al cambio de formato, por lo que los desarrolladores recomiendan crear un perfil nuevo antes de comenzar a utilizar FireDragon v13.