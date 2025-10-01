Con tanto contenido disponible y cada plataforma con su propia app, encontrar algo que ver sin dar mil vueltas es un reto. En este contexto, Amazon mueve ficha con su Fire TV Stick 4K Select, un dongle que busca simplificar la experiencia con más agilidad, atajos útiles y soporte 4K por un precio contenido.

Este modelo se coloca en el punto medio de la gama: compatible con 4K y HDR10+, pensado para que las aplicaciones abran antes y con una navegación más fluida. Además, llega con funciones pensadas para ir directo al grano, como una guía de TV en directo más inteligente y una única lista para guardar lo que te interesa, sin importar la plataforma.

Qué cambia con el Fire TV Stick 4K Select

La base de este stick es clara: reproducción en 4K Ultra HD con HDR10+ (y soporte de HLG) y una interfaz afinada para reducir tiempos de espera. La promesa es que el acceso al contenido sea más ágil, con menos menús de por medio y aperturas de apps sensiblemente más rápidas.

En rendimiento, Amazon acompaña el cambio de sistema con un procesador de cuatro núcleos a 1,7 GHz y 8 GB de almacenamiento interno. No es un monstruo, pero sí una base sólida para mover las principales apps de streaming sin tirones y mantener la experiencia estable en el día a día.

En conectividad inalámbrica apuesta por Wi‑Fi 5 de doble banda (MIMO) para una red más estable y Bluetooth 5.0 con BLE. Eso permite emparejar sin complicaciones auriculares, mandos de juego o altavoces externos, y reduce cortes cuando hay varios dispositivos conectados en casa.

En cuanto a puertos, lo justo y necesario: salida HDMI para el televisor y micro‑USB para la alimentación. En la caja se incluye un extensor HDMI, útil si el conector de tu tele tiene poco espacio o está de difícil acceso.

Para el sonido, el dispositivo puede pasar por HDMI formatos Dolby AC‑3 y E‑AC‑3 (pass‑through) hacia equipos compatibles, de modo que si cuentas con una barra o un receptor A/V, el audio multicanal está cubierto.

El mando por voz Alexa incluido suma comodidad: con un botón puedes pedirle que abra aplicaciones, busque una serie o controle volumen y encendido de la tele, la barra o el receptor gracias al infrarrojo integrado.

La puesta en marcha no tiene misterio: conectar a la tele y a la red, seguir los pasos de configuración y entrar en la Appstore para instalar lo habitual. Prime Video, Netflix, Disney+, Max, YouTube o Spotify están disponibles, entre muchas otras.

Vega OS: nuevo sistema y límites

El salto de plataforma es importante: Vega OS es el nuevo sistema de Amazon para sus Fire TV. Más rápido, más eficiente y con la idea de poner el contenido por delante de todo, reduciendo fricciones frente a lo que ofrecía Fire OS.

La interfaz estrena atajos útiles. La guía de TV en directo muestra hasta 10 recomendaciones personalizadas según tu consumo, y además llega una lista unificada que te permite guardar películas y series de cualquier servicio en un único sitio para no perderlas de vista.

Si no quieres personalización, siempre puedes ajustar la privacidad. El usuario conserva el control sobre qué datos se usan y puede optar por no recibir recomendaciones basadas en hábitos.

Importante para España: el Fire TV Stick 4K Select no se lanza inicialmente con Vega OS aquí. Amazon indica que el nuevo sistema llegará mediante actualización, pero de momento no hay calendario oficial de despliegue.

Cuando el equipo actualice a Vega OS habrá cambios relevantes en las apps: al no basarse en Android, el sistema no admitirá sideloading. Eso significa que las aplicaciones deberán instalarse desde la Amazon Appstore, sin carga externa de APKs u otras fuentes.

Más allá del vídeo, Amazon abre la puerta a los juegos en la nube: el dispositivo será compatible con Xbox Cloud Gaming y Amazon Luna cuando estén disponibles, siempre que cuentes con un mando Bluetooth y la suscripción correspondiente.

Precio y disponibilidad del Fire TV 4K Select

En España, el Fire TV Stick 4K Select tiene un precio oficial de 54,99 €. Las reservas ya están abiertas y los envíos comenzarán a mediados de octubre, según la compañía.

Para quien mire el mercado internacional, Amazon fija el precio en 39,99 dólares en EE. UU.. Y si lees “Fire TV 4K Select” sin el “Stick”, tranquilo: distintos medios y materiales promocionales usan ambas denominaciones para referirse al mismo dongle.

Por características y coste, encaja para quien busque un streaming 4K sencillo, rápido y sin complicaciones, con acceso directo a las plataformas más populares y preparado para un cambio de sistema que prioriza rendimiento y orden.

Queda un dispositivo compacto con 4K, HDR10+, mando por voz Alexa, Wi‑Fi 5 y 8 GB, que suma atajos para ir al contenido sin perder tiempo y que, cuando reciba Vega OS, consolidará una experiencia más ágil (con el peaje de instalar apps solo desde la tienda de Amazon). Si quieres asegurarte sitio, las reservas por 54,99 € ya están disponibles y los envíos arrancan en pocas semanas.