Financiamiento del software libre «Poniendo estaba la gansa»

Si eres argentino y tienes más de 40, sin dudas has entendido la referencia del título, popularizada por un programa cómico de los 80. Pero, como probablemente no lo seas, déjame aclararte que no estamos hablando de los hábitos reproductivos de las ocas.



A fines del siglo XIX, en un pueblo del litoral argentino, un aspirante a un cargo público basó su campaña en pagarles las copas a los asistentes a la pulpería (taberna) local. Los parroquianos aceptaban el convite, pero no dudaban en expresarle al candidato la opinión que tenían de su capacidad intelectual apodándolo «la gansa»

Cuando llegaba el momento de abonar la cuenta se escuchaba a coro «Poniendo estaba la gansa» indicándole que debía sacar la billetera.

Metafóricamente, eso es lo que están diciendo algunos proyectos de software libre y de código abierto a los usuarios.

Financiamiento del software libre ¿Por qué tendría que pagar?

Esta semana, el sitio de creación y distribución de torrents de programas de código abierto Foss Torrents, anunció en su cuenta de Twitter:

Por la misma razón que no distribuimos Elementary OS, dejaremos de distribuir a Linux Lite. No competimos con un modelo de ‘Paga lo que quieras’. Su equipo está trabajando muy duro para darte la mejor distribución posible y se merecen al menos una recompensa por todo su esfuerzo.

Más abajo, en el mismo hilo, agregan

Si creáramos un torrent para Elementary OS o Linux Lite, la gente lo usaría para descargar y (probablemente) no donaría a esos proyectos. Eso realmente perjudicaría a los proyectos, e incluso a nosotros en el futuro.

Y, para que su posición quede clara:

Estamos aquí para promover proyectos de software libre, no para ganar dinero a sus espaldas.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo en lo que a Linux Lite se refiere. En un comentario en el blog, el lector autodenominado «Jetas» marca un matiz que me parece interesante:

Otro aprovechado que quiere cobrar, cuando el trabajo lo hacen otros. Ya que es una distro basada en Ubuntu, el solo le hace un lavado de cara y ya se cree con derecho a cobrar, igual que los jetas de elementary os, también basada en Ubuntu, le pego un lavado de cara y te cobro. No veo mal que quieran cobrar por una distro, pero no por una distro que la base te la hace otro y tu solo le haces un lavado de cara. Los de Solus OS por ejemplo, perfectamente podrían cobrar por ella, porque no está basada en ninguna otra, la hicieron nueva desde cero e incluso inventaron su propio escritorio, en estos casos si veo normal que se cobre por una distro, porque está echa desde cero y eso tiene un curre que no me veas. En mi opinión, quien cobrase por una distro basada en Ubuntu, tendría que darle el 80% de la facturación que sacasen a canonical, ya que es la única que tiene el mérito de que esas distros echas por jetas, funcionen.

Tampoco faltan los usuarios que se niegan a pagar por cualquier proyecto de código abierto si existe una forma de conseguirlo gratis.

Por supuesto, no van a faltar lectores que sugieran que con el mismo argumento Canonical debería donarle a la Fundación Debian parte de lo que recauda gracias a Ubuntu. En cierta forma lo hace. Como me indicaron no muy amablemente en una lista de correos de intercambio entre desarrolladores y usuarios de Ubuntu cuando sugerí que pasara a basarse en Devuan, gran parte de los desarrolladores pagos de Canonical son desarrolladores voluntarios de Debian.

Cerveza y libre expresión

Llegados a este punto, aviso que voy a tomarme la licencia de utilizar software libre y de código abierto como sinónimos, aunque, al igual que la mayoría de los lectores tengo en claro la diferencia.

Creo que fue Jorge Luis Borges el que dijo que William Shakespeare era mucho mejor escritor que Miguel de Cervantes Saavedra. Daba como argumento el que se había tenido que arreglar para escribir su obra con un idioma mucho más pobre.

Gran parte de la confusión entre muchos usuarios (y sospecho que de su negativa a pagar) proviene del hecho de que en el idioma inglés se use la misma palabra para «libre» y «gratis»

Para aclarar la confusión, desde las comunidades FOSS acuñaron dos metáforas: