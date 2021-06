Filtraciones internas sobre Oracle hablan de una «cultura del miedo»

Hasta hace un tiempo, las grandes tecnológicas tenían muy buena prensa. Se hablaba de los millones que ganaban, del ambiente genial de trabajo con barra libre de jugos y mesas de juego y, de cómo sus productos iban a convertir al planeta en un lugar mejor.

La cosa comenzó a cambiar (que haya sido cuando las grandes tecnológicas comenzaron a competir con los medios tradicionales por los ingresos publicitarios y los lectores/televidentes es pura coincidencia). Cada vez se conocen más casos de accionistas o clientes defraudados, violaciones a la privacidad, acoso laboral y un largo etcétera.

Por ejemplo, el portal Business Insider viene publicando una serie de artículos con información interna sobre Oracle. En ellas se hablan de lo que algunos empleados denominaron «cultura del miedo» dentro de la Oracle Cloud Infrastrcture, la división de servicios en la nube.

Copiando el modelo de Amazon

Larry Ellison, el máximo ejecutivo de Oracle, no creía en la nube. Pero, como sus clientes si, debió adaptarse. Al principio lo intentó comprando un producto de terceros que no era adecuado para las necesidades de los grandes clientes de Oracle. Fue así que el segundo intento consistió en reclutar a ingenieros del líder del mercado, Amazon.

Los elegidos fueron entre otros, Don Johnson (Quien sería el primer líder del proyecto) y Clay Magouyrk que ingresaría a Oracle como colaborador individual y terminaría reemplazando a Johnson como líder de la nueva división.

No se puede negar que Clay Magouyrk fue exitoso. Oracle Cloud Infrastructure cuenta ahora con 10.000 empleados y de acuerdo a fuentes internas, aporta unos ingresos de 1.000 millones de dólares al año. La información oficial publicada en marzo indica que Oracle registró 10.100 millones de dólares de ingresos en el trimestre más reciente. De su división Cloud sostuvo que creció un 100% con respecto al mismo periodo de 2020.

De acuerdo a las fuentes y documentos a los que tuvo acceso Business Insider, Oracle Cloud Infrastructure está copiando los valores corporativos de Amazon Web Services e incluso organiza talleres con ejecutivos fuera de la empresa para difundirlos.

Algunos ejemplos son la transformación del principio de «obsesión por el cliente» de Amazon en «poner a los clientes primero». También se copió la práctica de que un tercero tenga la última palabra en la contratación de un nuevo empleado. Ese tercero es el que determina si el postulante está a la altura.

Pero, parece que hay nubes en el horizonte (Ya deberían conocerme y saber que no iba a dejar de hacer el chiste).

¿Qué dicen las filtraciones internas de Oracle sobre la «cultura del miedo»

Sucede que al amigo Magouyrk lo mencionaron en un par de demandas presentadas por ex vicepresidentes contra la empresa. En una de ellas se cuenta que una vez le dijo a un ejecutivo que sus acciones eran «jodidamente estúpidas» delante de todos los líderes principales de la OCI. Uno de los denunciantes, se suicidó en abril.

Siempre segun las fuentes de Business Insider, las demandas se quedan cortas con lo que realmente sucede. Aparentemente cuando se enfada, Magouyrk insulta a la gente personal y profesionalmente delante de sus colegas e incluso logra que hombres adultos lloren.

Una cosa hay que decir a favor. Puede existir una «cultura del miedo» como dijo uno de los empleados. Pero, por lo menos avisan. A cierto postulante le advirtieron que iba a querer un «compañero del miedo» al que acudir cuando inevitablemente pensara que iba a ser despedido.

Otras prácticas recurrentes serían el traslado de los caídos en desgracia a proyectos de poca importancia o el establecimiento de fechas poco realistas.

¿Se acuerdan de lo de «Poner a los clientes primero»?

La OCI estableció un programa llamado FairShare que la empresa describe como un «límite para proteger a los clientes de las cargas de trabajo excesivas». Por el contrario, las malas lenguas que hablan con BI sostienen que en realidad Oracle había dado a algunos clientes grandes descuentos a cambio de testimonios positivos de marketing u otros servicios, cosa de la que ahora se arrepiente.

Cuando esos clientes intentan poner en marcha nuevos equipos en la nube de Oracle, a veces reciben un mensaje de «error de capacidad». Esto permite que otro cliente que paga el precio completo utilice esos recursos,

Descargo de responsabilidad

Por supuesto que comprobar la veracidad de todos estos dichos está fuera de mi capacidad y a de Linux Adictos. Ya se sabe que filtraciones de este tipo pueden ser parte de la competencia entre empresas. Sin dudas que me encargaré de publicar las desmentidas pertinentes si se demuestra su falsedad.